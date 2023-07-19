Врач-терапевт рассказал об уникальных свойствах смородины

Врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал о множестве полезных свойств ягоды.

По словам специалиста, смородина обладает противовоспалительными, тонизирующими, витаминными, сосудорасширяющими, кровоочистительными, мочегонными и потогонными свойствами.

«Красная смородина, например, богата антиоксидантами, витамином А, витаминами группы В. Ее употребляют для укрепления сердечно-сосудистой системы», — передает слова Асанов интернет-издание «Подмосковье сегодня».

У детей сок из красной смородины снижает температуру и успешно борется с лихорадкой. Белая же смородина из всех видов наиболее гипоаллергенна, в ней содержится целый комплекс из минеральных веществ и витаминов, каждый из которых может подавлять развитие злокачественных опухолей.

Однако, по словам врача, самой полезно является черная смородина. Она благотворно влияет на работу лимфоузлов, сердечно-сосудистой системы, надпочечников, повышает иммунитет. Ее рекомендуют при сахарном диабете, малокровии, повышенном артериальном давлении и даже радиационных поражениях.