Лето в самом разгаре, а это значит, что прилавки ломятся от сочной, ароматной клубники! Едва ли найдется человек, способный устоять перед этим искушением. Но как часто бывает с любимыми лакомствами, возникает вопрос: а сколько же можно съесть этой «красной радости», чтобы получить максимум пользы и не навредить своему организму? Об этом рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, врач Ольга Тарасова.

Секреты клубничной нормы: как не переборщить с полезным?

На первый взгляд кажется, что чем больше витаминов, тем лучше. Однако в случае с клубникой, как и со многими другими продуктами, важна мера. Суточная норма потребления этой ягоды варьируется от человека к человеку, в зависимости от его возраста, пола, уровня физической активности и, конечно же, индивидуальных особенностей здоровья. В среднем, для взрослого человека оптимальным считается потребление 1,5–2 чашек клубники в день. Это примерно 200–400 граммов ароматных ягод.

Важно помнить, что одна чашка клубники – это не только кладезь витаминов, но и около 50 калорий, 3 грамма клетчатки и 12 граммов углеводов. Белков в клубнике совсем немного – около 0,7 грамма на 100 грамм продукта, а жиров и того меньше – всего 0,3 грамма. Поэтому, несмотря на всю пользу, не стоит забывать о ее энергетической ценности, особенно если вы следите за фигурой.

Для мужчин, как правило, рекомендованная норма чуть выше – до 2 чашек (300–400 граммов) в день. Это объясняется более высоким уровнем физической активности и, соответственно, большей потребностью в калориях. Женщинам же, имеющим немного меньшую потребность в энергии, стоит ограничиться 1–1,5 чашками (200–250 граммов) клубники в сутки. Это позволит получить все необходимые полезные вещества без избытка калорий.

Клубника для самых маленьких: с какого возраста и сколько?

Конечно, клубника – это не только вкусное, но и очень полезное лакомство для детей. Однако введение ее в детский рацион требует особого внимания и осторожности. Ведь детский организм более чувствителен к новым продуктам, и важно не переусердствовать. Педиатры рекомендуют начинать с небольших порций и постепенно увеличивать их по мере роста ребенка.

Для малышей от года до трех лет можно предлагать около 50–100 граммов клубники в день, что эквивалентно примерно 5–7 средним или 3–4 крупным ягодам. Дети в возрасте от 4 до 8 лет могут смело съедать 100–150 граммов клубники в день – это примерно 7–10 средних или 4–6 крупных ягод. Подросткам от 9 до 13 лет можно увеличить порцию до 150–200 граммов, что составит около 10–14 средних или 6–8 крупных ягод. А для подростков от 14 до 18 лет, чья потребность в калориях сопоставима с взрослой женщиной, рекомендованная норма составляет 200–250 граммов клубники в день, или 1–1,5 чашки.

Не просто вкусно, а еще и невероятно полезно!

За сладким вкусом клубники скрывается целый арсенал полезных веществ, способных укрепить ваше здоровье и подарить заряд бодрости. Эта удивительная ягода богата:

Витаминами : группы A, B, E и, конечно же, ударной дозой витамина C, который является мощным антиоксидантом и незаменим для иммунитета.

: группы A, B, E и, конечно же, ударной дозой витамина C, который является мощным антиоксидантом и незаменим для иммунитета. Микроэлементами : йод, железо, кальций, фосфор, марганец – все эти элементы играют ключевую роль в поддержании здоровья костей, крови и нервной системы.

: йод, железо, кальций, фосфор, марганец – все эти элементы играют ключевую роль в поддержании здоровья костей, крови и нервной системы. Пищевыми волокнами : клетчатка и пектин нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, способствуют выведению токсинов и улучшают пищеварение.

: клетчатка и пектин нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, способствуют выведению токсинов и улучшают пищеварение. Антиоксидантами : бета-каротин и другие вещества помогают бороться с окислительным стрессом, снижая риск хронических и даже онкологических заболеваний.

: бета-каротин и другие вещества помогают бороться с окислительным стрессом, снижая риск хронических и даже онкологических заболеваний. Фолиевой кислотой: особенно важной для женщин в период беременности, так как она играет ключевую роль в развитии нервной системы плода.

Регулярное употребление клубники не только укрепит ваш иммунитет и улучшит пищеварение, но и благотворно повлияет на центральную нервную систему и головной мозг благодаря витаминам группы B. Так что не упускайте возможность насладиться этим летним чудом, зная меру и получая от каждой ягоды максимум пользы!