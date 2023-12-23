Суббота, 23 декабря, 2023
На главнуюНовости РязаниМедицина

Врач Судакова назвала «блюда-убийцы» на новогоднем столе

7info7
Изображение от senivpetro на Freepik
spot_img

Серьёзную долю новогоднего рациона зачастую составляют опасные блюда, которые могут спровоцировать проблемы с ЖКТ. Своеобразные «блюда-убийцы», то есть самые вредные, перечислила заведующая отделением Рязанской клинической городской больницы №4, врач-гастроэнтеролог Наталия Судакова.

Медик советует: лучше отказаться от майонезы оливье, селедки под шубой, сырных салатов. Их прекрасно заменит греческий салат, овощные нарезки. Мясо полезнее белое, хорошо усваивается мясо кролика, индейки и перепела. Сладкую выпечку тоже надо ограничить. Лучше поставить на стол свежие фрукты, а также чернослив и курагу.

Наталия Судакова также перечислила основные правила здорового новогоднего стола:

Вот несколько основных правил праздничного стола:

  • большую часть угощений должны составлять свежие овощи и фрукты;
  • заправкой для салатов должно быть оливковое или подсолнечное масло;
  • готовьте низкокалорийные закуски, рассчитанные на одно застолье;
  • откажитесь от сладостей и выпечки;
  • на горячее выбирайте запеченную курицу, рыбу, индейку;
  • старайтесь съесть основную еду до 22.00. Потом только свежие фрукты и овощи.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах