Врач Судакова назвала «блюда-убийцы» на новогоднем столе

Серьёзную долю новогоднего рациона зачастую составляют опасные блюда, которые могут спровоцировать проблемы с ЖКТ. Своеобразные «блюда-убийцы», то есть самые вредные, перечислила заведующая отделением Рязанской клинической городской больницы №4, врач-гастроэнтеролог Наталия Судакова.
Медик советует: лучше отказаться от майонезы оливье, селедки под шубой, сырных салатов. Их прекрасно заменит греческий салат, овощные нарезки. Мясо полезнее белое, хорошо усваивается мясо кролика, индейки и перепела. Сладкую выпечку тоже надо ограничить. Лучше поставить на стол свежие фрукты, а также чернослив и курагу.
Наталия Судакова также перечислила основные правила здорового новогоднего стола:
Вот несколько основных правил праздничного стола:
- большую часть угощений должны составлять свежие овощи и фрукты;
- заправкой для салатов должно быть оливковое или подсолнечное масло;
- готовьте низкокалорийные закуски, рассчитанные на одно застолье;
- откажитесь от сладостей и выпечки;
- на горячее выбирайте запеченную курицу, рыбу, индейку;
- старайтесь съесть основную еду до 22.00. Потом только свежие фрукты и овощи.