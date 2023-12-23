Врач Судакова назвала «блюда-убийцы» на новогоднем столе

Серьёзную долю новогоднего рациона зачастую составляют опасные блюда, которые могут спровоцировать проблемы с ЖКТ. Своеобразные «блюда-убийцы», то есть самые вредные, перечислила заведующая отделением Рязанской клинической городской больницы №4, врач-гастроэнтеролог Наталия Судакова.

Медик советует: лучше отказаться от майонезы оливье, селедки под шубой, сырных салатов. Их прекрасно заменит греческий салат, овощные нарезки. Мясо полезнее белое, хорошо усваивается мясо кролика, индейки и перепела. Сладкую выпечку тоже надо ограничить. Лучше поставить на стол свежие фрукты, а также чернослив и курагу.

Наталия Судакова также перечислила основные правила здорового новогоднего стола:

Вот несколько основных правил праздничного стола:

большую часть угощений должны составлять свежие овощи и фрукты;

заправкой для салатов должно быть оливковое или подсолнечное масло;

готовьте низкокалорийные закуски, рассчитанные на одно застолье;

откажитесь от сладостей и выпечки;

на горячее выбирайте запеченную курицу, рыбу, индейку;

старайтесь съесть основную еду до 22.00. Потом только свежие фрукты и овощи.