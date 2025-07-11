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Здоровье

Врач Сережина: жара вызывает обострение заболеваний мочеполовой системы

Алексей Самохин
Изображение от katemangostar на Freepik

Жара негативно влияет не только на сердечно-сосудистую, нервную и иммунную системы — она также может вызывать обострение заболеваний мочеполовой системы и способствовать развитию грибковых инфекций. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Из-за обезвоживания и повышенной концентрации солей в моче может повреждаться слизистая оболочка, что способствует развитию вторичной бактериальной инфекции. В жару у людей с хроническими заболеваниями мочеполовой системы часто случаются обострения — появляются ярко выраженные симптомы, которые в обычное время могут не проявляться», — рассказала врач.

Отдельно, по словам Сережиной, стоит обратить внимание на грибковые инфекции. Она объяснила, что при высоких температурах и высокой влажности грибки развиваются особенно активно.

«Грибковые инфекции могут быть как наружными, так и внутренними. Хотя их симптомы часто выражены слабо, могут появляться пятна на коже, трещины, зуд и поражения ногтей. На такие проявления тоже важно обращать внимание», — посоветовала врач.

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