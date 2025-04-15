Врач Садыкова объяснила, почему мы часто болеем после отпуска

Отпуск — время перезагрузки, новых впечатлений и долгожданного отдыха. Однако нередко бывает, что после возвращения домой человек начинает болеть, чувствует усталость и тоску. Почему так происходит, объяснила врач-психотерапевт и сомнолог «СМ-Клиника» Оксана Садыкова в интервью «Газете.Ru».

По её словам, постотпускной синдром — это временное состояние адаптации. Оно может проявляться как физическая усталость, снижение настроения и мотивации, трудности с концентрацией внимания, тоска по отпуску, раздражительность, головные боли, тяжесть в желудке, изменение аппетита и стула (чаще — задержка), а также проблемы со сном — его нехватка или, наоборот, избыток.

При этом специалист подчёркивает: постотпускной синдром — не депрессия. Обычно он проходит в течение 1–2 недель.

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Это состояние связано с двумя основными механизмами. Первый — это стресс, вызванный новизной. Любое изменение, даже положительное, воспринимается организмом как стресс.

«Стресс вызывают не только неприятные события, но и приятные, потому что в них есть элемент неожиданности: свадьба, рождение ребёнка, путешествия. Ганс Селье, основатель теории стресса, выделил три признака: увеличение надпочечников, уменьшение лимфоидной ткани и появление язв в желудке. Во время стресса активируется вегетативная нервная система, из-за чего могут появляться головные боли, запоры, вздутие, боли в желудке. Снижается иммунитет — поэтому часто возникают простуды во время или после отпуска. Гормональные изменения вызывают раздражительность и тревожность», — поясняет Садыкова.

Второй механизм — это сбой внутренних биологических часов. Во время отпуска часто меняется не только место, но и время, из-за чего развивается десинхроноз (джетлаг) — нарушение естественных ритмов организма.

«Главную роль в этом процессе играет мелатонин — гормон, отвечающий за адаптацию и синхронизацию всех систем организма. Если представить тело как сложные часы, то „главные куранты“ находятся в мозге. Когда они сбиваются, нарушается ритм и других систем: сердечно-сосудистой, пищеварительной, гормональной, иммунной. Поэтому так важно соблюдать режим сна и отдыха, чтобы помочь организму быстрее адаптироваться», — объясняет психотерапевт.

Чтобы легче вернуться в привычный ритм после отпуска, врач даёт три совета:

Дайте себе больше привычного. Начинайте отпуск и возвращение к работе с знакомых дел и ритуалов. Не перегружайте себя сразу новыми задачами и впечатлениями — организму нужно время на адаптацию.

Старайтесь жить по местному времени. С самого начала отпуска и после него придерживайтесь времени того места, где находитесь. Пользуйтесь правилом «11 часов»: если прилетели рано утром, можно поспать до 11:00; если после обеда — лучше лечь спать пораньше.

Разгрузите пищеварение. Избегайте переедания, особенно тяжёлой и мучной пищи. Отдавайте предпочтение небольшим порциям, содержащим белок и клетчатку. Пейте больше воды и хотя бы в первые дни воздержитесь от алкоголя.