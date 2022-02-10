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Четверг, 10 февраля, 2022

Врач рязанской ОКБ рассказал, как проходит дистанционное открытие больничного листа 

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Врач рязанской ОКБ рассказал, как проходит дистанционное открытие больничного листа 

Александр Ильин
Фото: vk.com/sergiy_chirkov
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Заместитель главного врача по поликлинической работе рязанской ОКБ Сергей Чирков рассказал на своей странице Вконтакте, как проходит дистанционное открытие больничного листа.

Сначала, пишет медик, пациенту необходимо позвонить по номеру 122, затем в виртуальном меню выбрать пункт 3, ответить на вопросы голосового помощника, дождаться завершения разговора.

Когда человек заявил о заболевании, с ним связывается врач и собирает анамнез. После этого доктор решает, нужно ли пациенту приходить на прием. Если симптомы вызывают опасения у терапевта, или пациент относится к группе риска, встреча все равно потребуется.

«Дистанционный больничный – это серьезная работа наших специалистов. Каждый случай мы рассматриваем индивидуально», — написал Чирков.

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По словам замглавврача, за два дня количество посещений снизилось вдвое. Кроме того, скоро к работе по организации дистанционного открытия больничных привлекут волонтеров.

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