Врач-реабилитолог рассказал о преимуществах быстрой ходьбы

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин сравнил пользу от бега и скандинавской ходьбы.

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист назвал быструю ходьбу полезнее бега из-за меньшей нагрузки на суставы. Об этом сообщает интернет-издание Lenta.ru.

Врач отметил, что при беге трусцой и скандинавской ходьбе организм тратит практически одинаковое количество энергии. Однако скандинавская ходьба не оказывает такую нагрузку на суставы, как бег, поэтому, выбирая физическую активность, врач рекомендует сделать выбор в пользу скандинавской ходьбы.