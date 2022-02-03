Врач развеяла популярный миф о лечении боли в горле

Врач Александра Гусева предостерегла россиян от лечения горла одним из популярных методов. О его опасности она сообщила в интервью Аргументам и фактам.

Речь идёт о методе «клин клином вышибают». Многие уверены, что избавиться от боли в горле можно холодом – вдыханием морозного воздуха, мороженым и ледяной водой. Врач сообщила, что они могут быть опасны для человека в период заболевания, так как ослабляют иммунитет.

Вместе с тем не стоит разогревать область шеи. Также врач уточнила, что в некоторых случаях можно делать холодный компресс.