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Четверг, 3 февраля, 2022

Врач развеяла популярный миф о лечении боли в горле

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Врач развеяла популярный миф о лечении боли в горле

7info7
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Врач Александра Гусева предостерегла россиян от лечения горла одним из популярных методов. О его опасности она сообщила в интервью Аргументам и фактам.

Речь идёт о методе «клин клином вышибают». Многие уверены, что избавиться от боли в горле можно холодом – вдыханием морозного воздуха, мороженым и ледяной водой. Врач сообщила, что они могут быть опасны для человека в период заболевания, так как ослабляют иммунитет.

Вместе с тем не стоит разогревать область шеи. Также врач уточнила, что в некоторых случаях можно делать холодный компресс.

— Если боль в горле вызвана посттравматическим отеком слизистой гортани или растущей гематомой в тканях шеи из-за удара или удушения, то в такой ситуации холодный компресс на травмированный участок поможет, — сказала она.

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