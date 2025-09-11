Четверг, 11 сентября, 2025
Врач рассказала про 8-летнего алкоголика — и это не фейк 

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано ИИ

Восьмилетний ребёнок. Стационарное лечение от алкогольной зависимости. Диагноз — официально установленный наркологами. Звучит как страшная сказка? Увы — это реальность. В Новосибирской области в 2024 году именно такой случай зафиксирован официально: мальчик попал в наркологический центр после того, как органы профилактики выявили его употребление спиртного. Сейчас он на психокоррекции. Не пьёт. Но путь назад — долгий и сложный.

Об этом рассказала главный внештатный детский психиатр-нарколог региона Нина Кошляк. И это — не единичный случай, а симптом системной проблемы.

Да, по официальной статистике, число людей с алкогольной зависимостью в России снижается. В Новосибирской области — с 380,8 до 379,1 на 100 тысяч населения за год. По стране — ежегодно от алкоголя умирают до 50 тысяч человек, в основном — трудоспособные. Но за сухими цифрами скрывается тревожная тенденция: алкоголизм всё чаще начинается в детстве и подростковом возрасте.

— У ребёнка нет навыка уверенного отказа, — объясняет Кошляк. — Если все вокруг пьют — он пьёт «за компанию». А путь от первой рюмки до зависимости занимает всего 2–3 года.

И это не «взрослая» зависимость. У подростков — всё быстрее, острее, разрушительнее. Они обладают изначально высокой толерантностью к алкоголю — могут выпить столько же, сколько взрослый. При этом у них почти не работает защитный рвотный рефлекс. Результат — передозировка, отравление, кома. А иногда — смерть.

Чем моложе организм, тем страшнее последствия. Алкоголь в первую очередь разрушает мозг. Клетки серого вещества гибнут — и вместе с ними улетучиваются внимание, память, способность мыслить, учиться, концентрироваться. Подросток становится раздражительным, тревожным, замкнутым. У него начинаются кошмары. Он перестаёт справляться со школой. И замыкается в себе ещё сильнее — чтобы снова «уйти от реальности» в бутылку.

Сердце и сосуды — тоже под ударом. У детей стенки сосудов тонкие, чувствительные. Алкаголь их буквально «истончает». Сердечная мышца стареет раньше времени — и уже в 15 лет может не справляться с нагрузкой.

Печень — не успевает перерабатывать этанол. Токсины накапливаются, клетки гибнут, замещаются жиром. Цирроз в подростковом возрасте — не фантастика.

А ещё — репродуктивная система. У девочек — риск бесплодия и рождения больных детей. У мальчиков — потеря потенции уже в юности.

— Алкаголь — это иллюзия безопасности. Ребёнок пьёт, чтобы заглушить боль: от одиночества, от семьи, от школы, от «плохой компании». Но вместо защиты — получает разрушение.

