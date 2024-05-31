Пятница, 31 мая, 2024

Врач рассказала, как распознать тепловой и солнечный удар

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от stockking на Freepik

Главный врач ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой, главный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области Инна Лебедева рассказала о тепловом и солнечно ударе. Как распознать и избежать? Советы специалиста опубликовала пресс-служба регионального Минздрава.

«Признаки теплового и солнечного ударов схожи. Основные симптомы перегрева: повышение температуры, учащение дыхания и ускорение пульса, кожа становится сухой и горячей. Может начаться тошнота, рвота, головная боль, потеря сознания, в целом привести к жизнеугрожающему состоянию», — говорит Инна Лебедева.

В этом случае необходимо увести ребенка с солнца в прохладное, проветриваемое помещение. Если в нем нет вентилятора или кондиционера, можно просто обмахивать малыша, сняв с него верхнюю одежду и обувь. Помогут мокрые компрессы. Их размещают на лбу, в области сердца, под коленями, на запястьях, подмышками, в области паха. Вода для компрессов должна быть прохладной, но не ледяной. Если в помещении есть кондиционер — не включайте его на полную мощность, иначе велик риск простудить малыша.

Обязательно обильное питье. При перегреве у детей развивается обезвоживание. Рекомендуют поить пострадавшего чуть подслащенной холодной кипяченой водой.

Один из признаков перегрева — повышение температуры. Она может держаться до 48 часов. Если дольше, то необходимо обратиться к врачу.

«Если кожа ребенка покраснела, появились солнечные ожоги, то последствия могут быть самыми серьезными. Самостоятельно ни в коем случае не вскрывать, так называемые „пузыри“. В этом случае обращение за медицинской помощью обязательно. Врач подберет медикаменты и проконтролирует процесс регенерации кожи», –отмечает Инна Лебедева.

Избежать солнечного и теплового удара помогут несколько простых рекомендаций:

— в солнечную жаркую погоду одевайте ребенка в светлую одежду из натуральных тканей;

— голову защищайте светлой панамкой или шляпкой с полями;

— избегайте прогулок на пике солнечной активности (с 12 до 16 часов);

— в это время детям лучше отказаться от интенсивных физических нагрузок. Таких, как к примеру, прыжки на батуте, активные игры; — ребенку лучше находится в тени;

— дети должны чаще и больше пить, а вот плотно кормить ребенка в жаркие часы не стоит. В это время лучше перекусить фруктами и овощами.

«Летнее солнце должно стать нашим другом, а не врагом. Нужно помнить о том, что все хорошо в меру. И тогда летнее тепло принесет не вред, а пользу», — подчеркивает Инна Лебедева.

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