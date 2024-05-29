Протеиновые батончики — популярный перекус среди спортсменов и людей, следящих за фигурой. Но так ли они безобидны? Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредила о возможном вреде чрезмерного употребления этого спортивного лакомства.

В чем опасность протеиновых батончиков?

Высокое содержание подсластителей! Бесконтрольное употребление батончиков может привести к нарушению углеводного обмена, развитию ожирения, сахарного диабета, атеросклероза и других заболеваний сердца и сосудов.

Избыток белка! Переработка большого количества белка требует от организма дополнительных ресурсов.

Не могут заменить полноценный прием пищи! Несмотря на то, что протеиновые батончики относятся к спортивному питанию, они не заменяют полноценное питание.

Не стоит употреблять более двух батончиков в сутки. Включайте батончики в рацион только в качестве перекуса, а не замены основного приема пищи.

Внимательно изучайте состав: обращайте внимание на содержание сахара, подсластителей, жиров и белка.

Помните, что даже полезные продукты могут быть вредны при чрезмерном употреблении. Соблюдайте меру и будьте здоровы!