Врач рассказала, чем опасна жирная печень

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», рязанский врач Вера Евстигнеева рассказала об опасности жирной печени.

Гепатоз или жирная печень — это патологическое состояние при котором наблюдается ожирение печени. Самое главное, что нужно знать простому человеку столкнувшись с таким диагнозом, что процесс обратим при определенных условиях и лечении.

Что является первопричиной ожирения печени? Основные пациенты — это в основном алкоголики, примерно 2/3 от больных гепатозом. На втором месте — сахарный диабет и ожирение. Говоря о заболеваниях печени вообще, важно помнить, что печень долго терпит. Заболевание проявляет себя только тогда, когда резервов для восстановления больше нет. Главная опасность этого состояния заключается в том, что избыточный жир под влиянием разнообразных факторов начинает окисляться с образованием высокоактивных соединений, дополнительно повреждающих клетку. А это воспаление печени или гепатит. Если процесс не остановить, то следующая стадия — цирроз.

У большинства людей жирную печень обнаруживают случайно, при обследовании по другим причинам или плановой диспансеризации. В печени нет нервных окончаний, они есть только в капсуле и желчевыводящих протоках, поэтому боль не ощущается. А если и есть болезненные ощущения, то причина в другом.

Как же выявить эту болезнь? Только врач при беседе с пациентом может поставить предварительный диагноз. В анамнезе заболевания больных с патологией печени и желчевыводящих путей уточняются характер настоящего заболевания, острота развития болезни, ее связь с нарушением питания, употреблением спиртных напитков, медикаментов, контактом с больными, поступлением в организм ядов химического или органического происхождения, избыточное употребление жаренной и жирной пищи.

Диагноз можно подтвердить только фибросканированием печени.

Лечение жирной печени возможно. Главное — устранение действия негативного фактора, который привел к такому состоянию организм пациента. Соблюдение диеты и физическая активность. Кроме этого, помощь и лечение у нарколога или эндокринолога, в зависимости от сопутствующего диагноза. Это, как правило, алкоголизм или ожирение с сахарным диабетом в придачу. А возможно и то и другое одновременно.

Есть о чем задуматься.