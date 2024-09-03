Врач рассказал, о каких серьёзных проблемах сигнализируют головокружения

Головокружение — это симптом, с которым сталкивался почти каждый. Оно может быть вызвано усталостью, недосыпанием, изменением артериального давления или иметь более серьёзные причины. Заслуженный врач РФ и главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие серьёзные заболевания могут проявляться в виде простых головокружений.

По словам специалиста, существуют два типа головокружений: системные и несистемные.

«Системные головокружения связаны с поражением вестибулярного аппарата, тогда как при несистемных поражение отсутствует. Причинами могут быть нарушения мозгового кровообращения, изменения в сосудах, заболевания внутреннего уха, а также опухоли головного мозга», — объяснил Осипов.

Несистемные головокружения могут быть вызваны предобморочными состояниями, анемией, аритмией, высоким уровнем сахара в крови, а также передозировкой некоторых лекарств, таких как инсулин или антигипертензивные препараты, — добавил специалист.

Осипов отметил, что причиной головокружений могут стать панические атаки или нахождение в душных помещениях. Однако чаще всего такие симптомы указывают на поражение головного мозга, что характерно для системных головокружений.

Для точного определения причины необходима консультация врача.