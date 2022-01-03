Врач рассказала, кто из молодых людей больше склонен к возникновению инсульта

Инсульт может возникнуть не только у пожилых, но и молодых людей. Кто из молодёжи наиболее склонен к этому недугу, сообщила порталу «Доктор Питер» врач-невролог Татьяна Маневич.

Так, инсульт может случиться у молодых людей с сосудистыми аномалиями. Также в группе риска – люди с ранним атеросклерозом, гипертонией, нарушенным ритмом сердца, диабетом и другими хроническими заболеваниями.

Медик призывает молодёжь внимательно относиться к здоровью, поскольку нарушение мозгового кровообращения может произойти не только у пожилых людей.

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Маневич также напомнила, что признаками развивающегося инсульта могут стать головные боли, нарушение речи и мышления, слабость и неловкость в ногах и руках.