Врач рассказал, когда травмпункт в Рязани работает в пиковом режиме

Иван Киселёв, заведующий амбулаторно-травматологическим центром (АТЦ), врач-травматолог, рассказал о том, когда жители Рязани чаще всего обращаются в травмпункт.
По его словам, в 2024 году самым напряжённым периодом стал февраль, который был отмечен последствиями ледяных дождей. 15 февраля в травмпункт обратились 170 человек, 16 февраля — 130 человек, а 17 февраля — 140 человек.
В этот период характерной травмой был перелом лучевой кости в типичном месте. Такая травма возникает, когда человек поскальзывается и падает на вытянутую руку. Также частыми были переломы рёбер, лодыжек и ушибы мягких тканей головы.
Если для зимнего периода более характерны переломы костей, то летом люди чаще получают травмы в виде различных ран во время строительных работ, в саду и на огороде.