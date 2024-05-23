Четверг, 23 мая, 2024

Врач рассказал, когда травмпункт в Рязани работает в пиковом режиме

Автор: 7info

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Close up of a man's leg in a cast and a blue splint after bandaging in a hospital.

Иван Киселёв, заведующий амбулаторно-травматологическим центром (АТЦ), врач-травматолог, рассказал о том, когда жители Рязани чаще всего обращаются в травмпункт.

По его словам, в 2024 году самым напряжённым периодом стал февраль, который был отмечен последствиями ледяных дождей. 15 февраля в травмпункт обратились 170 человек, 16 февраля — 130 человек, а 17 февраля — 140 человек.

В этот период характерной травмой был перелом лучевой кости в типичном месте. Такая травма возникает, когда человек поскальзывается и падает на вытянутую руку. Также частыми были переломы рёбер, лодыжек и ушибы мягких тканей головы.

— В тёплое время года мы работаем в усиленном режиме обычно по пятницам, субботам и в праздничные дни. Например, 1 мая этого года к нам за сутки поступило 120 пациентов. Люди активно выезжают за город, занимаются своими участками, отдыхают и расслабляются. Но как только становится холоднее, как это было 9 мая, и все снова сидят по домам, работы у травматологов становится меньше, — отметил Киселёв. 

Если для зимнего периода более характерны переломы костей, то летом люди чаще получают травмы в виде различных ран во время строительных работ, в саду и на огороде.

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