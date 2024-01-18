Врач рассказал, какие симптомы могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем

Врач-эндокринолог Степан Шупарский в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, какие симптомы являются сигналом о серьезных проблемах со здоровьем.

По словам специалиста, многие люди поначалу не обращают внимания на выпадение волос, сухость кожи, слабость, резкое похудение или, наоборот, набор веса, отеки. Но все это может быть симптомами заболеваний, самое коварное из которых — сахарный диабет.

Если к общей слабости организма добавляются частое мочеиспускание, жажда, зуд тела, — это может свидетельствовать о начале развития сахарного диабета, — отметил Шупарский.

В таком случае лучше не откладывать поход к врачу, так как кроме сахарного диабета эти симптомы могут указывать на развитие болезней Кушинга и Аддисона. При этом многие пациенты так долго игнорируют сигналы своего организма, что обращаются к эндокринологу уже при запущенной болезни.