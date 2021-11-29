Врач рассказал, какие продукты укрепляют иммунитет

Главный врач больницы № 4 Рязани, кандидат медицинских наук Сергей Викулин рассказал, какие продукты укрепляют иммунитет. Советы медика опубликовала пресс-служба регионального Минздрава.

По словам специалиста, продукты, повышающие иммунитет, содержат: антиоксиданты; витамины и провитамины: витамин C (аскорбиновую кислоту), витамин A (ретинол), провитамины A (каротиноиды), витамин E (токоферол); минералы — цинк, селен; витамины группы B; омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты; иммуноактивные аминокислоты (глутаминовую, аспарагиновую, валин, аланин, цистин и другие); витамин D; клетчатку.

Антиоксиданты борются со свободными радикалами, защищая иммунную систему, участвуют в выработке иммунных клеток, стимулируют ответ при вирусной или бактериальной атаке. Витамины B также активируют синтез иммунных клеток и их защитную способность, нормализуют обменные процессы во всех системах организма. Кислоты омега-3 и аминокислоты могут являться как строительным материалом иммунных клеток, так и ускорять выработку последних, стимулировать защитные процессы. Клетчатка — целлюлозные волокна в составе продуктов растительного происхождения — предназначена для опосредованного укрепления иммунитета: она впитывает канцерогены, находящиеся в просвете толстой кишки и способствует их скорейшему выведению из организма, создает благоприятные условия развития нормальной микрофлоры кишечника.

Фрукты и овощи признаны продуктами, наиболее эффективно укрепляющими иммунитет. Мобилизации защитных сил организма способствует употребление: капусты, репы, редьки, редиса, моркови, болгарского перца, шпината, салата, томатов, цитрусовых, яблок.

В овощах и фруктах содержатся витамины B2 и B6, различные антиоксиданты, цинк, пищевые волокна. Темно-зеленые, желтые, красные овощи и фрукты содержат большое количество каротиноидов. Рацион, богатый этими продуктами, предупреждает появление ряда онкологических заболеваний. Риск развития новообразований снижает также употребление томатов. Содержащийся в них каротиноид ликопин обладает мощным антиоксидантным действием.

Орехи — хороший выбор продуктов для иммунитета. Они богаты витаминами группы B, омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, селеном, иммуноактивными аминокислотами. В день достаточно съедать 5-10 орехов, которые для сохранения всех полезных свойств не стоит обжаривать.

Кладезь полезных для иммунной системы веществ — жирные сорта морских и океанических рыб. Таких, как скумбрия, сардины, форель, семга, тунец, лосось, палтус. Они являются основным источником омега-3-ненасыщенных жирных кислот, содержат витамины A, D, B6, B12, селен и аминокислоты, необходимые для нормальной работы иммунной системы. Потребление рыбы повышает сопротивляемость к инфекциям, снижает длительность и интенсивность воспалительных процессов.

Крупы и бобовые культуры тоже являются продуктами для иммунитета, в первую очередь ввиду большого содержания клетчатки. Пищевыми волокнами богаты: овес, ячмень, коричневый рис, гречневая крупа, кукуруза, чечевица. Эти продукты содержат и другие полезные вещества: витамины группы B, токоферол, селен, аминокислоты.

Для укрепления иммунной системы полезно наличие в рационе таких напитков, как зеленый чай, отвар шиповника, натуральные соки.

Натуральный мед — отличный продукт, который укрепляет иммунитет за счет высокой концентрации витаминов B, каротина, аскорбиновой кислоты, полифенолов (флавонидов). Мед значительно повышает сопротивляемость инфекциям. Следует помнить, что продукт утрачивает полезные свойства при нагревании выше 40 °C, поэтому с лечебно-профилактической целью следует употреблять мед, не подвергшийся термическому воздействию.

На основе меда можно приготовить целебную и вкусную смесь для укрепления иммунной системы и нормализации обменных процессов, для этого нужно смешать мед с орехами, имбирем и лимоном.