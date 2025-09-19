Врач рассказал, где прячется «поедающая мозг» амеба и как от нее защититься

Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал о редком, но смертельно опасном заболевании — амебном менингоэнцефалите, которое вызывают амебы, живущие в воде. По его словам, это заболевание, которое поражает мозг, можно подхватить в загрязненных водоемах.

Где обитает опасная амеба?

По словам врача, «поедающую мозг» амебу можно встретить в необработанной теплой воде. Она очень устойчива к высоким температурам — может жить даже при 100 градусах. В группу риска в основном входят люди, которые занимаются водными видами спорта или дайвингом, так как амеба проникает в организм через нос.

Прокофьев назвал места, где можно встретить опасный организм:

Теплые пруды.

Грязевые ямы.

Геотермальные источники.

Детские аквапарки и площадки для игр с водой.

Симптомы и лечение

Симптомы амебного менингоэнцефалита, по словам врача, очень похожи на вирусный менингит: nошнота, рвота, потеря аппетита, лихорадка, нарушение сознания, галлюцинации, нарушение вкуса и зрения.

В самых тяжелых случаях заболевание может привести к коме.

По словам Прокофьева, диагностировать заболевание очень сложно. Для этого нужно проводить анализы спинномозговой жидкости, биопсию или брать образцы тканей. Хотя для лечения существуют антибиотики, главная проблема — это поставить верный диагноз. Врач советует тщательно подходить к выбору мест для купания и проверять качество воды.