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Воскресенье, 19 июня, 2022

Врач рекомендует завтракать пшённой кашей с тыквой и изюмом

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Татьяна Проводина

Врач рекомендует завтракать пшённой кашей с тыквой и изюмом

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К такому завтраку кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует добавить белковый коктейль, съесть яйцо или творог как источник белка. О том, какие блюда лучше всего съесть на завтрак, специалист рассказала «Известиям».

Врач порекомендовала для первого приёма пищи яйца всмятку в сочетании с салатом из зелени и овощей – например, огурцов, помидоров или капусты. Заправлять салат необязательно. Для такого завтрака подойдёт подсушенный в тостере хлеб.

Далее в списке Зухры Павловой – омлет или творог с овощами и ленивая запеканка. Кофе и чай эксперт посоветовала заменить горячей водой с лимоном.

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