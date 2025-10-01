Среда, 1 октября, 2025
Здоровье

Врач Прокофьев рассказал, кому угрожает вирус Коксаки

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Вирус Коксаки в подавляющем большинстве случаев поражает детей, и лишь в редких случаях им могут заразиться взрослые. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил врач общей практики Денис Прокофьев. Он призвал немедленно обращаться к доктору при появлении первых симптомов, особенно у ребёнка.

По словам Прокофьева, поскольку энтеровирусы чаще всего поражают именно детские коллективы, заболеванию наиболее подвержены дети.

Врач подчеркнул, что самостоятельное лечение недопустимо. Родителей должны насторожить следующие симптомы, требующие немедленного обращения к специалисту:

Повышенная температура, которая плохо сбивается и держится более трёх дней.

Признаки интоксикации или обезвоживания у ребёнка.

Появление сыпи (особенно на стопах, ладонях и слизистой рта).

Лечение и диагностика вируса Коксаки

Универсальной схемы лечения вируса Коксаки не существует, поскольку она подбирается индивидуально в зависимости от возраста пациента и тяжести симптомов. Врач подчеркнул, что антибиотиков или противовирусных препаратов, действующих непосредственно на этот вирус, нет.

Лечение, как правило, является симптоматическим и включает: использование энтеросорбентов, препараты против аллергии, средства для снятия боли в горле.

Подтвердить вирус Коксаки можно лабораторно. При появлении характерных высыпаний на стопах и ладонях проводится диагностика. Диагноз устанавливается на основании клинического анализа крови и мочи, а также метода определения РНК в кале, который позволяет выявить энтеровирусы.

