Резкое похолодание в апреле может негативно повлиять на здоровье, особенно в период, когда организм уже адаптировался к весеннему климату. Об этом сообщила Евгения Алексеевна Горбачёва, врач-терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета.

По словам специалиста, в переходный период иммунитет может быть ослаблен, а перепады температур создают дополнительную нагрузку на организм.

По данным Гидрометцентра, ночью в среду, 9 апреля, в Рязани было минус 2 градуса, днём потеплеет до плюс 3. Похожая погода сохранится и завтра: ночью — минус 3, днём плюс 7 градусов. Не всегда понятно, как одеваться при таких условиях.

На что стоит обратить внимание:

Иммунитет и инфекции. Ослабление защитных сил организма повышает риск простуд и вирусных заболеваний.

Ослабление защитных сил организма повышает риск простуд и вирусных заболеваний. Гипотермия. Недостаточно тёплая одежда при похолодании может привести к переохлаждению.

Недостаточно тёплая одежда при похолодании может привести к переохлаждению. Сердечно-сосудистая система. Резкие температурные колебания способны спровоцировать обострение хронических заболеваний и повысить риск сердечно-сосудистых осложнений.

Резкие температурные колебания способны спровоцировать обострение хронических заболеваний и повысить риск сердечно-сосудистых осложнений. Аллергия. Весной активизируются пыльцевые аллергены, а холодный воздух может усилить проявления аллергии.

Весной активизируются пыльцевые аллергены, а холодный воздух может усилить проявления аллергии. Настроение. Погода влияет на психоэмоциональное состояние — похолодание может вызывать раздражение, упадок сил и даже депрессивные реакции.

Погода влияет на психоэмоциональное состояние — похолодание может вызывать раздражение, упадок сил и даже депрессивные реакции. Бронхолёгочная система. Холодный воздух вызывает спазмы бронхов, может обострять хронические заболевания дыхательных путей и провоцировать кашель.

Как защитить здоровье в период похолодания:

Одевайтесь по погоде. Многослойная одежда, шарфы, шапки и перчатки помогут защитить дыхательные пути и предотвратить переохлаждение.

Многослойная одежда, шарфы, шапки и перчатки помогут защитить дыхательные пути и предотвратить переохлаждение. Следите за воздухом в помещении. Используйте увлажнители, чтобы избежать пересушивания слизистых.

Используйте увлажнители, чтобы избежать пересушивания слизистых. Физическая активность. Умеренные физнагрузки поддерживают иммунитет и улучшают общее самочувствие.

Умеренные физнагрузки поддерживают иммунитет и улучшают общее самочувствие. Питайтесь сбалансировано. Увеличьте потребление продуктов, богатых витаминами C и D, а также цинком — они укрепляют иммунную систему.

Увеличьте потребление продуктов, богатых витаминами C и D, а также цинком — они укрепляют иммунную систему. Не забывайте о коже. Защищайте кожу и губы от ветра и сухости с помощью кремов и бальзамов.

Защищайте кожу и губы от ветра и сухости с помощью кремов и бальзамов. Пейте больше жидкости. Это помогает сохранять водный баланс и увлажнённость слизистых оболочек.