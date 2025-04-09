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Изображение от freepik
ОбществоЗдоровье

Врач предупредила рязанцев о рисках для здоровья из-за апрельского похолодания

Алексей Самохин

Резкое похолодание в апреле может негативно повлиять на здоровье, особенно в период, когда организм уже адаптировался к весеннему климату. Об этом сообщила Евгения Алексеевна Горбачёва, врач-терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета.

По словам специалиста, в переходный период иммунитет может быть ослаблен, а перепады температур создают дополнительную нагрузку на организм.

По данным Гидрометцентра, ночью в среду, 9 апреля, в Рязани было минус 2 градуса, днём потеплеет до плюс 3. Похожая погода сохранится и завтра: ночью — минус 3, днём плюс 7 градусов. Не всегда понятно, как одеваться при таких условиях.

На что стоит обратить внимание:

  • Иммунитет и инфекции. Ослабление защитных сил организма повышает риск простуд и вирусных заболеваний.
  • Гипотермия. Недостаточно тёплая одежда при похолодании может привести к переохлаждению.
  • Сердечно-сосудистая система. Резкие температурные колебания способны спровоцировать обострение хронических заболеваний и повысить риск сердечно-сосудистых осложнений.
  • Аллергия. Весной активизируются пыльцевые аллергены, а холодный воздух может усилить проявления аллергии.
  • Настроение. Погода влияет на психоэмоциональное состояние — похолодание может вызывать раздражение, упадок сил и даже депрессивные реакции.
  • Бронхолёгочная система. Холодный воздух вызывает спазмы бронхов, может обострять хронические заболевания дыхательных путей и провоцировать кашель.

Как защитить здоровье в период похолодания:

  • Одевайтесь по погоде. Многослойная одежда, шарфы, шапки и перчатки помогут защитить дыхательные пути и предотвратить переохлаждение.
  • Следите за воздухом в помещении. Используйте увлажнители, чтобы избежать пересушивания слизистых.
  • Физическая активность. Умеренные физнагрузки поддерживают иммунитет и улучшают общее самочувствие.
  • Питайтесь сбалансировано. Увеличьте потребление продуктов, богатых витаминами C и D, а также цинком — они укрепляют иммунную систему.
  • Не забывайте о коже. Защищайте кожу и губы от ветра и сухости с помощью кремов и бальзамов.
  • Пейте больше жидкости. Это помогает сохранять водный баланс и увлажнённость слизистых оболочек.

«Не обязательно полностью возвращаться к зимнему режиму, но важно поддерживать иммунитет и внимательно относиться к своему состоянию в этот нестабильный период», — подчеркнула Евгения Горбачёва.

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