Врач предупредила о риске при домашнем окрашивании волос

Самостоятельное окрашивание волос может обернуться серьёзными последствиями для кожи головы. Об этом рассказала изданию «Абзац» врач-дерматовенеролог, трихолог Ирина Котова.

По словам специалиста, опасность представляет не только сам краситель, но и окислители, которые часто добавляют в состав. Именно они могут спровоцировать химический ожог или вызвать аллергическую реакцию. В таких случаях речь идёт уже не о неудачном цвете, а о реальном вреде для здоровья.

«Даже если всё кажется безобидным — краска не подошла, седина проявилась не так, как хотелось — важно помнить: ошибки в выборе компонентов могут привести к дерматиту или ожогу. Особенно если человек не знает, какой процент окислителя ему подходит. Кожа реагирует на такие вещи быстро и остро», — объяснила Котова.

Специалист уточнила: неудачно подобранная краска может повредить структуру волоса. Пересушивание, ломкость и потеря блеска — типичные последствия, с которыми потом приходится бороться в кабинете у трихолога.