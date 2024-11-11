Избыток мучного и сладкого может провоцировать гипертонию, предупредила врач-педиатр Анастасия Красновидова в интервью NEWS.ru. Она объяснила, что такие продукты часто ведут к ожирению и развитию метаболического синдрома.

«Чрезмерное увлечение фастфудом, сладкими напитками, жирной и мучной пищей, чипсами способно вызвать набор веса и метаболические нарушения, включая повышение уровня холестерина. Всё это в конечном итоге повышает риск развития гипертонической болезни», — рассказала Красновидова.

Также врач подчеркнула, что повышение давления могут провоцировать экстрактивные вещества, содержащиеся в некоторых растительных добавках, например, лимоннике, гинкго билоба, женьшене и гуаране. К этому списку можно добавить острые и пряные специи. По словам Красновидовой, они обладают гипертензивным эффектом, так как стимулируют нейромедиаторы и гормоны и активируют симпатическую нервную систему.