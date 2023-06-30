Врач-онколог рассказал об основных факторах риска онкозаболеваний

Минздрав Башкирии опубликовал интервью с врачом-онкологом Республиканского клинического онкологического диспансера Замиром Абдуллиным. Медик рассказал об основных факторах риска онкозаболеваний.

— Замир Салихович, как часто у пациентов обнаруживается рак легких?

— В 2022 году в Башкортостане впервые выявлено 12 949 случаев злокачественных новообразований, показатель заболеваемости составил 323,6 на 100 тыс. населения. Из них 1090 пациентам поставили диагноз рак легких. Показатель ранней диагностики за десять лет вырос на 20%.

— Кто находится в группе риска?

— Прежде всего это граждане от 40 до 70 лет, со стажем курения более 10 лет, которые ежедневно выкуривают более 10 сигарет, а также те, кто отказался от этой пагубной привычки не более 10 лет назад. Курение является причиной развития более двадцати двух злокачественных новообразований различных локализаций и увеличивает риск развития рака легкого более чем в 15 раз. Стоит отметить, что существуют дополнительные факторы. В зоне риска люди, длительно работающие с мышьяком, алюминием, асбестовой пылью, хромом, никелем. К причинам развития рака легких, не зависящим от человека можно отнести генетическую предрасположенность. Например, родственник первой степени имел более высокий риск развития рака легких с возрастом, чем курильщики без семейной истории.

— Какие меры можно предпринять, чтобы снизить риски?

— Во-первых, это конечно популяризация здорового образа жизни, в том числе отказ от курения, борьба с ожирением. Во-вторых — своевременное и правильное лечение доброкачественных опухолей, хронических заболеваний легких и бронхов. Каждый, работающий на вредных производствах, должен использовать методы личной защиты в виде масок, респираторов.

— Какими методами можно диагностировать рак легкого?

— Главным и первичным методом, конечно, является врачебный осмотр. Затем проводятся общий клинический и биохимический анализы крови, бронхоскопия, которая позволяет изучить объем поражения легкого и провести биопсию для обнаружения опухолевых клеток. Также для диагностики заболевания служат рентгенологическое исследование, компьютерная, магнитно-резонансная томографии, позитронно-эмиссионная томографии. Они позволяют выявить наличие опухолевых очагов в различных частях тела, которые не видны врачу при внешнем осмотре. Методы лучевой диагностики применяют для определения стадии опухолей легкого.

Кроме того, у нас есть дополнительные методы исследования, позволяющие уточнить ряд особенностей опухоли. К ним относятся иммунофенотипирование методом проточной цитометрии, цитогенетические и молекулярно-генетические исследования.

— Почему при высоких показателях ранней диагностики все еще остаются пациенты, у которых заболевание выявляется в поздних стадиях?

— Здесь отмечу несколько причин. Это и нерегулярные рентген-исследования пациентов пожилого возраста и групп риска, неполный объем обследований, несвоевременное выполнение бронхоскопии. Также удлиняет сроки своевременного назначения лечения позднее обращение больного к врачу. Ведь 23% запущенных случаев происходят именно по этой причине.

— Какие рекомендации можно дать пациентам, прошедшим хирургическое лечение, и тем, кто не сталкивался с онкологической патологией?

— Рекомендую внимательно относиться к своему здоровью, не игнорировать диспансеризацию. Тем, кто столкнулся с болезнью советую выполнять рекомендации врача по динамическому наблюдению, то есть не реже одного раза в год выполнять компьютерную томографию органов грудной клетки. Будьте здоровы!