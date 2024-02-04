Врач-онколог из Рязани Дмитрий Пучков стал лауреатом премии «Будем жить!»

Врач-хирург, онколог из Рязани Дмитрий Пучков получил премию «Будем жить!» в номинации «Жемчужина в профессии» (лучший онколог для взрослых). Об этом сообщает телеканал ТКР.

Награждение лауреатов прошло в субботу, 3 февраля, в Кремлёвском дворце в Москве. Церемонию приурочили к Всемирному дню борьбы с раком.

Награды участникам премии в 15 номинациях вручил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Пучков — специалист по лечению онкологических заболеваний толстой кишки, выполняет уникальные для Рязани лапароскопические операции с удалением лимфатических узлов.