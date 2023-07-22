Врач-онколог Беджанян перечислил первые симптомы рака кишечника

Доктор медицинских наук, врач-онколог Аркадий Беджанян перечислил первые симптомы рака кишечника. Слова медика передаёт РИА Новости.

Беджанян советует проверить кишечник, если есть боли внизу живота, а также непрекращающаяся тошнота и разжижение стула. Не стоит также игнорировать беспричинное снижение веса, изжогу и частое вздутие живота. Всё это может быть сигналами опухоли.

Врач отметил, что найти проблемы в кишечнике можно с помощью теста на скрытую кровь в кале. Часто скрытая кровь обнаруживается при повреждениях верхних отделов ЖКТ, полипах или раке толстого кишечника.

Аркадий Беджанян также отметил, что скрытая кровь в кале — не стопроцентный показатель серьёзного недуга, а лишь повод для более серьёзного обследования.