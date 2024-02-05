Понедельник, 5 февраля, 2024
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Врач объяснила, почему женщины перестают хотеть секса

7info
Изображение от gpointstudio на Freepik
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Врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова рассказала «Газете.Ru» о причинах снижения женского либидо.

По словам специалиста, на желание женщины заниматься сексом могут повлиять стресс, хроническая усталость, неуверенность в себе, недовольство собственной внешностью, конфликты в отношениях с партнером.

Иногда либидо снижают физиологические факторы. Например, снижение уровня гормонов в организме. Максимум тестостерона у женщин вырабатывается в период с 20 до 30 лет, после уровень гормона снижается. Желание секса уменьшается.

После родов также возможно снижение желания. Связано это с сухостью во влагалище и получаемыми во время секса микротравмами. Кроме того, присоединяются психологические факторы — постоянная усталость, переутомление, социальная изоляция.

Из-за различных заболеваний, например, эндометриоза, женщины могут получать неприятные ощущения во время полового акта. В результате физическое влечение к партнёру у них также снижается.

На сексуальную жизнь могут влиять приём лекарств, различные заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной системы, онкология.

Казакова отметила, что каких-либо норм, регулирующих частоту половых актов, нет. Если пару всё устраивает, отношения гармоничны, не стоит делать из этого проблему.

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