Головная боль — распространённый симптом, часто возникающий после переутомления, длительной работы за компьютером или стресса. Многие предпочитают не принимать обезболивающие и надеются, что боль пройдет сама, однако, по словам специалистов, терпеть боль не рекомендуется: это может привести к серьезным последствиям. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Дилфуза Ишбаева.

По словам Ишбаевой, постоянная головная боль может привести к разрушению нервных окончаний и клеток головного мозга, а в запущенных случаях — перейти в хроническое состояние. Хроническая боль нарушает психоэмоциональное состояние, провоцирует раздражительность, тревожность и резкие перепады настроения.

Врач отметила, что головные боли делятся на первичные и вторичные. Первичные боли, такие как мигрень или боли напряжения, не связаны с другими заболеваниями, тогда как вторичные боли могут свидетельствовать о более серьезных проблемах — например, травме головы, заболеваниях позвоночника, повышении артериального или внутричерепного давления.

Во время приступа головной боли в организме повышается уровень стресса и тревожности, что может привести к разрушению нервных клеток. По словам врача, это увеличивает риск хронической боли и появления новых патологий, включая сердечно-сосудистые заболевания и опухоли.

Пульсирующая боль во время приступа обычно локализуется в области висков, лба или теменной части головы и может длиться до трёх суток. Сопутствующие симптомы включают тошноту, рвоту, общую слабость и снижение работоспособности.

Для точной диагностики причин головной боли врач рекомендует обратиться к терапевту или неврологу. Обследование может включать неврологический осмотр, мониторинг артериального давления, КТ головного мозга, измерение внутричерепного давления, рентген шейного отдела позвоночника и УЗИ сосудов шеи и головы.

Врач напоминает, что терпеть боль не стоит — это сигнал организма о проблемах, требующих внимания. Своевременное обращение к специалисту помогает предотвратить хронические боли и другие серьезные осложнения.