Вторник, 28 марта, 2023
7info

Врач объяснила, почему люди часто заболевают простудой весной

На главнуюНовости РязаниМедицина
Изображение от snowing на Freepik

Изменения температуры воздуха и атмосферного давления заставляют иммунитет подстраиваться к новому времени года, делая его более подверженным к вирусам и инфекциям, которые при смене сезонов распространяются быстрее. Старший врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева рассказала «Газете.Ru», что это приводит к увеличению количества сезонных и обострению хронических заболеваний.

Она рекомендует корректировать образ жизни и питания, чтобы облегчить переход от зимы к весне. Употребление продуктов с высоким содержанием витамина С и цинка, физические упражнения и спорт способствуют укреплению иммунной системы.

Гигиена сна также важна, поскольку качественный сон влияет на состояние организма. Необходимо избегать тяжелой пищи на ночь и обеспечить прохладу в спальне. Чтобы восполнить запас витамина D, которого не хватает организму после зимы, врач рекомендует проводить время на солнце.

Регулярные прогулки на свежем воздухе также помогают защититься от сезонной простуды, однако необходимо одеваться так, чтобы не вспотеть на улице и в помещении.

Людям, склонным к риниту или бронхиту, следует носить шарф, который защитит не только шею, но и лицо от ветра и влаги. В первые месяцы весны не следует раньше времени одеваться легко, верхняя одежда должна быть плотной.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации