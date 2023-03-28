Врач объяснила, почему люди часто заболевают простудой весной

Изменения температуры воздуха и атмосферного давления заставляют иммунитет подстраиваться к новому времени года, делая его более подверженным к вирусам и инфекциям, которые при смене сезонов распространяются быстрее. Старший врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева рассказала «Газете.Ru», что это приводит к увеличению количества сезонных и обострению хронических заболеваний.

Она рекомендует корректировать образ жизни и питания, чтобы облегчить переход от зимы к весне. Употребление продуктов с высоким содержанием витамина С и цинка, физические упражнения и спорт способствуют укреплению иммунной системы.

Гигиена сна также важна, поскольку качественный сон влияет на состояние организма. Необходимо избегать тяжелой пищи на ночь и обеспечить прохладу в спальне. Чтобы восполнить запас витамина D, которого не хватает организму после зимы, врач рекомендует проводить время на солнце.

Регулярные прогулки на свежем воздухе также помогают защититься от сезонной простуды, однако необходимо одеваться так, чтобы не вспотеть на улице и в помещении.

Людям, склонным к риниту или бронхиту, следует носить шарф, который защитит не только шею, но и лицо от ветра и влаги. В первые месяцы весны не следует раньше времени одеваться легко, верхняя одежда должна быть плотной.