Врач объяснила, как распознать депрессию у подростков

Симптомы депрессии у подростков часто не воспринимают всерьез, списывая их на «трудный возраст» или капризы. Как вовремя заметить признаки депрессивного состояния, «Газете.Ru» рассказала Алина Попович — врач-психиатр, психотерапевт Санкт-Петербургской психиатрической больницы № 1 им. Кащенко, член Российского общества психиатров.

По словам специалиста, современный подросток сталкивается с высокой нагрузкой, неуверенностью в будущем, постоянными социальными сравнениями и страхом «не найти себя». В сочетании с тревожностью, глобальными кризисами и гормональной перестройкой это приводит к тому, что депрессия становится все более распространенной проблемой среди молодежи.

«Первый тревожный признак — привычные дела перестают цеплять. То, что раньше приносило удовольствие — учеба, проекты, спорт — больше не радует. Возникает ощущение пустоты: “не хочу, не могу, не имеет смысла”. Пропадает интерес ко всему, привычные способы поднятия настроения не работают», — объяснила врач.

По словам Попович, главная ошибка взрослых — воспринимать такие проявления как обычные признаки пубертата, упрямства или лени. Подростки редко делятся своим состоянием с родителями, поскольку боятся непонимания и обесценивания, поэтому важно наблюдать за их поведением и делать выводы самостоятельно.

«Яркий критерий — тотальность апатии. Временная грусть или усталость не мешают учиться и заниматься повседневными делами. При депрессии пропадает интерес ко всему, даже к самым любимым занятиям. Снижается мотивация, активность, желание действовать», — отметила специалист.

Депрессивное состояние может сопровождаться симптомами, схожими с другими заболеваниями: апатией, раздражительностью, перепадами настроения, проблемами с концентрацией внимания, усталостью, нарушениями сна и аппетита, потерей веса. Поведенческие проявления включают избегание учебы и прогулок, отказ от общения, равнодушие, замкнутость, снижение успеваемости и отсутствие желания что-либо менять.

«Все чаще можно услышать от подростков: “Я устал”, “В этом нет смысла”. Это еще один важный сигнал — устойчивость подобных фраз и состояний. Бесполезно советовать просто отдохнуть или взять себя в руки — это не поможет», — подчеркнула психиатр.

По словам Алины Попович, в первую очередь необходимо наладить режим дня: сон, питание и физическую активность, а также сократить чрезмерные нагрузки. Если апатия сохраняется дольше двух недель и сопровождается мыслями о собственной ненужности или суицидальными размышлениями, нужно как можно скорее обратиться к врачу. Специалист подберет психотерапию, поддерживающее лечение и, при необходимости, медикаментозную терапию.