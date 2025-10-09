Четверг, 9 октября, 2025
10.4 C
Рязань
Здоровье

Врач объяснила, как распознать депрессию у подростков

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Симптомы депрессии у подростков часто не воспринимают всерьез, списывая их на «трудный возраст» или капризы. Как вовремя заметить признаки депрессивного состояния, «Газете.Ru» рассказала Алина Попович — врач-психиатр, психотерапевт Санкт-Петербургской психиатрической больницы № 1 им. Кащенко, член Российского общества психиатров.

По словам специалиста, современный подросток сталкивается с высокой нагрузкой, неуверенностью в будущем, постоянными социальными сравнениями и страхом «не найти себя». В сочетании с тревожностью, глобальными кризисами и гормональной перестройкой это приводит к тому, что депрессия становится все более распространенной проблемой среди молодежи.

«Первый тревожный признак — привычные дела перестают цеплять. То, что раньше приносило удовольствие — учеба, проекты, спорт — больше не радует. Возникает ощущение пустоты: “не хочу, не могу, не имеет смысла”. Пропадает интерес ко всему, привычные способы поднятия настроения не работают», — объяснила врач.

По словам Попович, главная ошибка взрослых — воспринимать такие проявления как обычные признаки пубертата, упрямства или лени. Подростки редко делятся своим состоянием с родителями, поскольку боятся непонимания и обесценивания, поэтому важно наблюдать за их поведением и делать выводы самостоятельно.

«Яркий критерий — тотальность апатии. Временная грусть или усталость не мешают учиться и заниматься повседневными делами. При депрессии пропадает интерес ко всему, даже к самым любимым занятиям. Снижается мотивация, активность, желание действовать», — отметила специалист.

Депрессивное состояние может сопровождаться симптомами, схожими с другими заболеваниями: апатией, раздражительностью, перепадами настроения, проблемами с концентрацией внимания, усталостью, нарушениями сна и аппетита, потерей веса. Поведенческие проявления включают избегание учебы и прогулок, отказ от общения, равнодушие, замкнутость, снижение успеваемости и отсутствие желания что-либо менять.

«Все чаще можно услышать от подростков: “Я устал”, “В этом нет смысла”. Это еще один важный сигнал — устойчивость подобных фраз и состояний. Бесполезно советовать просто отдохнуть или взять себя в руки — это не поможет», — подчеркнула психиатр.

По словам Алины Попович, в первую очередь необходимо наладить режим дня: сон, питание и физическую активность, а также сократить чрезмерные нагрузки. Если апатия сохраняется дольше двух недель и сопровождается мыслями о собственной ненужности или суицидальными размышлениями, нужно как можно скорее обратиться к врачу. Специалист подберет психотерапию, поддерживающее лечение и, при необходимости, медикаментозную терапию.

Самые читаемые материалы

Новости России

Эксперты назвали ошибку России в выборе целей для ударов на Украине

Есть промах, который, по мнению ряда экспертов, требует коррекции. Конкретно — смена приоритетных целей.
Новости России

Почти триллион рублей выделят на пенсии: кому положено 22 617 рублей

О повышении рассказал председатель СФР Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы. Он подчеркнул, что этот вид выплат особенно важен
Новости мира

Европа, готовься! Главная угроза «Томагавков» нацелена не на Россию, а на тебя

Президент США Дональд Трамп ошарашил заявлением о потенциальной передаче Киеву дальнобойных ракет «Томагавк», что немедленно переводит эскалацию на качественно новый уровень. Эта новость вызвала панику в Европе
Новости России

В Москве ищут маньяка, напавшего на девушку в Лефортово — SHOT

SHOT опубликовал фоторобот подозреваемого, составленный по описанию жертвы. 
Экология, природа, животные

Стала известна причина неприятного запаха в Рязани 

Во вторник и среду, 7 и 8 октября, стационарный пост наблюдения за воздухом в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани выявил превышения ПДК сероводорода.

Последние новости

На улице Новосёлов в Рязани сбили женщину

ДТП произошло вечером в среду, 8 октября, в районе памятника Скобелеву. 

Сотрут с лица земли: эксперт рассказал о целях российских ударов в случае поставки «Томагавков»

Эксперт: передача «Томагавков» Украине приведет к «Карибскому кризису 2.0»

Жителей Рязанской области предупредили о густом тумане

Туман представляет опасность из-за ухудшения видимости, что может затруднить движение транспорта и повысить риск ДТП.

Прокуратура выявила нарушения в работе детского сада в Рязани

Выяснилось, что медицинский блок детского сада не соответствует требованиям, установленным Приказом Минздрава России.

Суд оставил экс-главу Алешинского поселения Исаева, насмерть сбившего подростка, под стражей

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Исаев находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управлять транспортным средством.

Рязанская больница получила более 50 единиц нового оборудования

Медицинское учреждение получило более 50 новых медицинских изделий.

Слизни массово атаковали поселок в Рязанской области

Слизни наносят вред садовым культурам, поражают овощи, дождевых червей, рассаду и озимые культуры, такие как пшеница и рожь.

Работа рязанского художника признана лучшей на выставке «Фигура речи» в Москве

Граффити, получившее признание, отражает тему вечного диалога между классическим и современным искусством и поиск гармонии между ними.

Женщина с тремя дочерьми доставлены в Рязань после пожара в Старожиловском районе 

Их 60-летняя соседка госпитализирована в Старожиловскую ЦРБ

В Рязани разыскивают свидетелей ДТП, в результате которого пострадал школьник

Столкнулись мотоцикл и электросамокат, которым управлял несовершеннолетний.

Пенсионерке из Рязани вернут 1,6 млн рублей, которые похитили мошенники

Как выяснилось, пострадавшая перевела деньги на счета лиц, причастных к мошенническим схемам, действующим в Татарстане и Ставропольском крае.

Такого не было с начала СВО: эксперт рассказал о новой тактике российских войск

Военный эксперт и историк ПВО Юрий Кнутов рассказал о готовящейся мощнейшей операции по окружению Славянско-Краматорской агломерации и объяснил, почему ВСУ вынуждены менять тактику, полагаясь не на солдат, а на дроны.

Почти триллион рублей выделят на пенсии: кому положено 22 617 рублей

О повышении рассказал председатель СФР Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы. Он подчеркнул, что этот вид выплат особенно важен

Автопарк цыганской диаспоры за 28 миллионов рублей подожгли в Мытищах 

Камеры видеонаблюдения, установленные на соседних домах, зафиксировали двух человек, убегавших от грузовиков непосредственно перед началом пожара.

Насильник из Лефортовского парка задержан в Рязани: что известно

По данным SHOT, задержанному 22 года, он имеет несколько судимостей за грабёж и причинение вреда здоровью группой лиц. В апреле 2024 года молодой человек освободился из колонии. 