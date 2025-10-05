Врач объяснил, как безопасно есть манго и можно ли его давать детям

В России начался сезон поставок египетского манго, который в последние годы стал особенно популярен. Врач-терапевт Красногорской больницы Абдурахман Мусаев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кому стоит с осторожностью относиться к этому фрукту.

Эксперт отметил, что манго является полезным и безопасным фруктом при правильном употреблении. В нем содержится большое количество витаминов А, С, группы В, а также ценная клетчатка и антиоксиданты.

Однако из-за высокого содержания сахара манго подходит не всем.

Сахарный диабет: «Манго — довольно сладкий фрукт, поэтому людям с сахарным диабетом или склонностью к резким колебаниям уровня глюкозы стоит ограничить его количество», — пояснил специалист.

Аллергия: У некоторых людей может возникать аллергическая реакция на манго, проявляющаяся покраснением кожи, зудом или отеком слизистых.

Как давать манго детям

Врач подчеркнул, что детям можно предлагать манго, но вводить его в рацион следует постепенно и не раньше восьми-десяти месяцев.

Родителям сначала нужно давать фрукт в виде пюре.

«Несмотря на мягкую структуру, для малышей важно соблюдать принцип постепенного знакомства с новыми продуктами, чтобы вовремя отследить возможные реакции», — сказал Мусаев.

Специалист дал рекомендации по выбору и подготовке манго:

Отдавать предпочтение нужно плодам без черных пятен, трещин и резкого запаха брожения.

Переспевшие или неправильно хранившиеся фрукты могут вызвать расстройство пищеварения.

Важно тщательно промыть манго и его кожуру перед употреблением. Даже если фрукт планируется очистить, на поверхности могут оставаться микробы или следы обработки.

В заключение Абдурахман Мусаев отметил, что для здорового взрослого человека манго безопасно и может стать ценным дополнением к рациону, но «умеренность и внимательность к индивидуальной реакции организма остаются ключевыми правилами».