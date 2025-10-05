Воскресенье, 5 октября, 2025
Врач объяснил, как безопасно есть манго и можно ли его давать детям

Алексей Самохин
В России начался сезон поставок египетского манго, который в последние годы стал особенно популярен. Врач-терапевт Красногорской больницы Абдурахман Мусаев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кому стоит с осторожностью относиться к этому фрукту.

Эксперт отметил, что манго является полезным и безопасным фруктом при правильном употреблении. В нем содержится большое количество витаминов А, С, группы В, а также ценная клетчатка и антиоксиданты.

Однако из-за высокого содержания сахара манго подходит не всем.

Сахарный диабет: «Манго — довольно сладкий фрукт, поэтому людям с сахарным диабетом или склонностью к резким колебаниям уровня глюкозы стоит ограничить его количество», — пояснил специалист.

Аллергия: У некоторых людей может возникать аллергическая реакция на манго, проявляющаяся покраснением кожи, зудом или отеком слизистых.

Как давать манго детям

Врач подчеркнул, что детям можно предлагать манго, но вводить его в рацион следует постепенно и не раньше восьми-десяти месяцев.

Родителям сначала нужно давать фрукт в виде пюре. 

«Несмотря на мягкую структуру, для малышей важно соблюдать принцип постепенного знакомства с новыми продуктами, чтобы вовремя отследить возможные реакции», — сказал Мусаев.

Специалист дал рекомендации по выбору и подготовке манго:

Отдавать предпочтение нужно плодам без черных пятен, трещин и резкого запаха брожения.

Переспевшие или неправильно хранившиеся фрукты могут вызвать расстройство пищеварения.

Важно тщательно промыть манго и его кожуру перед употреблением. Даже если фрукт планируется очистить, на поверхности могут оставаться микробы или следы обработки.

В заключение Абдурахман Мусаев отметил, что для здорового взрослого человека манго безопасно и может стать ценным дополнением к рациону, но «умеренность и внимательность к индивидуальной реакции организма остаются ключевыми правилами».

Самые читаемые материалы

Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Новости России

Российские БПЛА и ракеты атаковали Украину ночью 5 октября

По неофициальным данным, большинство ракет летели в сторону западной Украины. Зафиксированы прилёты во Львове, после которых начались пожары. 
Общество

Рязанцы сняли многокилометровую очередь из машин на подъезде к селу Константиново

На обочине в обе стороны движения стоят десятки машин. За два километра до места проведения праздника движение перекрыто.
Новости России

Львов затягивает дымом после четырёхчасовой атаки дронами и ракетами

Сообщается, что это рекордная атака по Львову с начала СВО. Она длилась около четырёх часов и на данный момент ещё продолжается. 

Последние новости

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».

Первое осеннее суперлуние можно наблюдать две ночи подряд

Луна будет находиться в идеальных условиях для наблюдения: она будет видна всю ночь на большой высоте и будет легко различима на небе.

Рязань вошла в пятерку самых безопасных городов России

Эксперты, составляющие рейтинг, отмечают, что в Рязани наблюдается устойчивое снижение уровня преступности.

Новый арт-объект «Сокол» установили в Рязани

Установлен гранитный камень с исторической информацией о посёлке и арт-объект «Сокол»

Брак после 60 лет заключили 313 пар в Рязанской области с начала 2025 года

Это на 43 пары больше, чем за аналогичный период 2024 года.

На улице Соборной повторно укладывают тротуарную плитку после ремонта

Качество выполненных работ не удовлетворило городские власти.

Журналистку «Матч ТВ» облили водой из в прямом эфире в Оренбурге

Во время прямого включения журналистка Анастасия Климкина оказалась под сильным напором воды, которая внезапно хлынула из работающей дождевальной установки. 

Два человека погибли в ДТП между фурой и «легковушкой» в Александро-Невском районе

По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Шевроле Ланос» и грузовой автомобиль «Мерседес».

День учителя в Рязанской области празднуют 8 тысяч педагогов

Губернатор региона подчеркнул, что правительство активно поддерживает их. Для этого внедряются программы

В Рязанской области охотники смогут сдавать хвосты лис вместо тушек

Основная цель нововведений — сократить расходы на транспортировку и утилизацию добытых животных.

Серьезное ДТП между фурой и легковым автомобилем произошло в Рязанской области

Обе машины получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Фестиваль «Константиновское детство» проходит под Рязанью

Работают старинные русские аттракционы и игры, творческие мастер-классы, проходит фестиваль русской кухни «Есенин Есть», где можно попробовать блюда, переплетенные с поэзией, и погрузиться в атмосферу русской глубинки.

В Рязанской области заметили высококучевые облака — признак ухудшения погоды

К Рязанской области подходят атмосферные фронты циклона, три дня назад залившего Болгарию и Румынию проливными дождями.

Врач назвала неэффективные и опасные народные методы лечения простуды

Ряд популярных народных и альтернативных методов лечения простуды могут быть не только бесполезными, но и опасными.

Священник РПЦ рассказал, как правильно ставить свечи за здравие

Отец Александр подчеркнул, что не так важно, какого именно святого просить о помощи — обращаться можно и к самому Господу, и к Матери Божией.