Врач-нутрициолог Гузман назвала болезни, при которых не стоит есть лисички

Грибы — тяжёлая пища, поэтому при некоторых патологиях стоит ограничить их употребление или убрать из рациона вовсе. Кому могут навредить любимые многими лисички, рассказала в интервью «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
По словам Екатерины Гузман, лисички могут быть опасны для людей с заболеваниями печени, желчного пузыря и проблемами ЖКТ, так как данные грибы обладают желчегонным действием. Также нутрициолог порекомендовала отказаться от лисичек беременным и кормящим женщинам, детям до трех лет.
Для того чтобы минимизировать потенциальный вред грибов, врач посоветовала тщательно обрабатывать и промывать грибы и ни в коем случае не сочетать их с алкоголем, так как алкоголь способен усиливать токсическое действие грибов. Варите, жарьте, тушите или запекайте лисички не менее 20 минут.
Не забывайте про умеренность: не употребляйте более 150-200 граммов лисичек в день.
