Врач-нутрициолог Гузман назвала болезни, при которых не стоит есть лисички

Грибы — тяжёлая пища, поэтому при некоторых патологиях стоит ограничить их употребление или убрать из рациона вовсе. Кому могут навредить любимые многими лисички, рассказала в интервью «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

По словам Екатерины Гузман, лисички могут быть опасны для людей с заболеваниями печени, желчного пузыря и проблемами ЖКТ, так как данные грибы обладают желчегонным действием. Также нутрициолог порекомендовала отказаться от лисичек беременным и кормящим женщинам, детям до трех лет.

«Их пищеварительная система еще недостаточно развита для переваривания грибов. Также нужно помнить, что употребление сырых или плохо приготовленных лисичек может вызвать отравление. Довольно часто встречается и аллергия на грибы», — отметила Екатерина Гузман.

Для того чтобы минимизировать потенциальный вред грибов, врач посоветовала тщательно обрабатывать и промывать грибы и ни в коем случае не сочетать их с алкоголем, так как алкоголь способен усиливать токсическое действие грибов. Варите, жарьте, тушите или запекайте лисички не менее 20 минут.

«Грибы легко впитывают из окружающей среды вредные вещества, такие как тяжелые металлы и пестициды, поэтому собирайте лисички только в экологически чистых районах», — посоветовала нутрициолог.

Не забывайте про умеренность: не употребляйте более 150-200 граммов лисичек в день.