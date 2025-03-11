Врач назвала простой способ продлить жизнь на 2-3 года

Регулярное закаливание и криотерапия способны увеличить продолжительность жизни на два-три года, улучшая общее состояние организма и замедляя процессы старения. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По словам специалиста, такие выводы подтверждает исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Nature Aging.

Воздействие низких температур активирует защитные механизмы организма, которые помогают бороться с воспалением и стрессом.

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Холодный стресс — это залог здоровья. Закаливание и криотерапия повышают устойчивость организма к неблагоприятным факторам. Например, ежедневные холодные обливания в течение двух-трех минут способствуют выработке норадреналина — гормона, улучшающего когнитивные функции и подавляющего хроническое воспаление, которое является одним из ключевых факторов старения.

Криотерапия при температуре -110 °C стимулирует синтез «белка долголетия» FOXO3, который защищает ДНК от повреждений. Исследование Nature Aging также показало, что регулярное закаливание активирует митохондрии и процессы аутофагии — естественного «очищения» клеток от поврежденных компонентов.

— Это способствует снижению биологического возраста на два-три года, — объяснила Тен.