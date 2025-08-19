Врач назвала продукты, которые снижают эффективность антибиотиков

Антибиотики помогают организму бороться с бактериальными инфекциями, однако их действие может ослабевать из-за неправильного питания. Некоторые продукты способны взаимодействовать с лекарствами, ухудшая их усвоение или усиливая побочные эффекты, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» педиатр «СМ-Клиника» для детей Айгюль Исрафилова.

От каких продуктов стоит отказаться

По словам специалиста, во время курса антибиотиков рекомендуется исключить:

молочные продукты;



алкоголь;



кислые фрукты и соки;



продукты с высоким содержанием сахара;



продукты, богатые клетчаткой.



Почему они опасны

Молочные продукты. Кальций, содержащийся в молоке, йогурте и сыре, связывается с некоторыми антибиотиками (например, тетрациклинами и фторхинолонами), снижая их всасывание и эффективность.



Алкоголь. Может усиливать побочные эффекты препаратов: тошноту, рвоту, диарею, головокружение и сонливость. Также он повышает нагрузку на печень и ослабляет организм.



Кислые фрукты и соки. Грейпфрут, апельсины, лимоны и их соки замедляют расщепление ряда антибиотиков, что приводит к повышению их концентрации в крови и увеличивает риск побочных реакций.



Продукты с высоким содержанием сахара. Сладкие фрукты и сухофрукты (бананы, виноград, финики, курага) способствуют росту вредных бактерий и грибков в кишечнике, усугубляя дисбактериоз, часто возникающий во время лечения.



Продукты, богатые клетчаткой. Могут ускорять выведение антибиотиков из организма, снижая их эффективность.



Советы врача

«Всегда следуйте инструкциям врача, соблюдайте дозировки и кратность приёма назначенного препарата и внимательно читайте инструкцию к лекарству. Уточните у врача или фармацевта, какие продукты следует избегать при приёме именно вашего антибиотика. После окончания курса рекомендуется восстановить микрофлору кишечника с помощью про- и пребиотиков. Соблюдение этих простых правил поможет получить максимальную пользу от лечения и избежать побочных эффектов», — подчеркнула Айгюль Исрафилова.