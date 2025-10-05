Воскресенье, 5 октября, 2025
Врач назвала неэффективные и опасные народные методы лечения простуды

Алексей Самохин
Ряд популярных народных и альтернативных методов лечения простуды могут быть не только бесполезными, но и опасными. Об этом предупредила оториноларинголог Soft Medical Center Людмила Джапаридзе в беседе с «Лентой.ру».

Врач перечислила наиболее распространенные методы, которые могут навредить, особенно при лечении детей.

Неэффективные и опасные методы

Гомеопатические препараты

Доктор считает этот метод бесполезным, поскольку гомеопатия содержит минимальное количество действующего вещества или не имеет его вовсе, а её эффективность при вирусных инфекциях не подтверждена исследованиями.

«Опасность в том, что люди думают, будто лечатся сами и лечат ребенка, а время уходит, и ситуация может обернуться осложнениями», — подчеркнула Джапаридзе.

Народные методы (картошка, компрессы, горчичники)

По словам врача, ингаляции над картошкой, компрессы, горчичники и растирания спиртом не влияют на вирус, но могут вызвать ожоги, аллергию или интоксикацию, особенно у маленьких детей.

Мед, чеснок и лук также названы доктором неэффективными при ОРВИ.

Эфирные масла

Активно рекламируемый в последнее время метод лечения простуды эфирными маслами не имеет доказанной пользы. Кроме того, эфирные масла повышают риск аллергических реакций и бронхоспазма.

Врач призвала граждан отдавать предпочтение методам, эффективность которых подтверждена, чтобы избежать осложнений.

Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Общество

Рязанцы сняли многокилометровую очередь из машин на подъезде к селу Константиново

На обочине в обе стороны движения стоят десятки машин. За два километра до места проведения праздника движение перекрыто.
Новости России

Львов затягивает дымом после четырёхчасовой атаки дронами и ракетами

Сообщается, что это рекордная атака по Львову с начала СВО. Она длилась около четырёх часов и на данный момент ещё продолжается. 
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.

Журналистку «Матч ТВ» облили водой из в прямом эфире в Оренбурге

Во время прямого включения журналистка Анастасия Климкина оказалась под сильным напором воды, которая внезапно хлынула из работающей дождевальной установки. 

Два человека погибли в ДТП между фурой и «легковушкой» в Александро-Невском районе

По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Шевроле Ланос» и грузовой автомобиль «Мерседес».

День учителя в Рязанской области празднуют 8 тысяч педагогов

Губернатор региона подчеркнул, что правительство активно поддерживает их. Для этого внедряются программы

В Рязанской области охотники смогут сдавать хвосты лис вместо тушек

Основная цель нововведений — сократить расходы на транспортировку и утилизацию добытых животных.

Серьезное ДТП между фурой и легковым автомобилем произошло в Рязанской области

Обе машины получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Фестиваль «Константиновское детство» проходит под Рязанью

Работают старинные русские аттракционы и игры, творческие мастер-классы, проходит фестиваль русской кухни «Есенин Есть», где можно попробовать блюда, переплетенные с поэзией, и погрузиться в атмосферу русской глубинки.

В Рязанской области заметили высококучевые облака — признак ухудшения погоды

К Рязанской области подходят атмосферные фронты циклона, три дня назад залившего Болгарию и Румынию проливными дождями.

Священник РПЦ рассказал, как правильно ставить свечи за здравие

Отец Александр подчеркнул, что не так важно, какого именно святого просить о помощи — обращаться можно и к самому Господу, и к Матери Божией.

Семь предприятий получили повреждения во Львове после ночной атаки 

По словам мэра, из-за ударов Львов был частично обесточен, в городе возникло несколько крупных пожаров.

Павел Малков вручил Сергею Безрукову Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью»

Это благодарность рязанцев за сохранение памяти и творчества нашего великого земляка.

Рецидивист украл 30 бутылок водки из кладовой пенсионерки в Рязанской области

62-летняя женщина сообщила, что заметила следы взлома в подсобном помещении — кладовой, расположенной в подвале её дома.

Самый масштабный спектакль Сергея Безрукова прошел в Константинове

В селе Константиново под Рязанью 4 октября с размахом отметили 130-летие со дня рождения Сергея Есенина. Основной частью праздника стало выступление народного артиста России Сергея Безрукова.

Индустриальный парк Sparrow во Львове загорелся после удара ВС РФ

Парк, который расположен в индустриальном районе города, предположительно использовался как логистический хаб для поставок НАТО

Опубликованы фото молодоженов, сыгравших свадьбу на уходящей неделе

Влюбленные, заключившие брак в день рождения Сергея Есенина, 3 октября, приняли участие в интерактиве с мольбертом.

Как сжигать ветки и мусор на даче, чтобы избежать штрафа, объяснила адвокат Кудерко

По российскому законодательству, растительные отходы V-класса опасности (листва, ветки) сжигать на участке допустимо, но этот процесс строго регламентирован Правилами противопожарного режима.