Ряд популярных народных и альтернативных методов лечения простуды могут быть не только бесполезными, но и опасными. Об этом предупредила оториноларинголог Soft Medical Center Людмила Джапаридзе в беседе с «Лентой.ру».

Врач перечислила наиболее распространенные методы, которые могут навредить, особенно при лечении детей.

Неэффективные и опасные методы

Гомеопатические препараты

Доктор считает этот метод бесполезным, поскольку гомеопатия содержит минимальное количество действующего вещества или не имеет его вовсе, а её эффективность при вирусных инфекциях не подтверждена исследованиями.

«Опасность в том, что люди думают, будто лечатся сами и лечат ребенка, а время уходит, и ситуация может обернуться осложнениями», — подчеркнула Джапаридзе.

Народные методы (картошка, компрессы, горчичники)

По словам врача, ингаляции над картошкой, компрессы, горчичники и растирания спиртом не влияют на вирус, но могут вызвать ожоги, аллергию или интоксикацию, особенно у маленьких детей.

Мед, чеснок и лук также названы доктором неэффективными при ОРВИ.

Эфирные масла

Активно рекламируемый в последнее время метод лечения простуды эфирными маслами не имеет доказанной пользы. Кроме того, эфирные масла повышают риск аллергических реакций и бронхоспазма.

Врач призвала граждан отдавать предпочтение методам, эффективность которых подтверждена, чтобы избежать осложнений.