Врач назвал три причины обратиться к сексологу

Антон Волков, психотерапевт и сексолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, рассказал «Доктору Питеру», с какими вопросами стоит обращаться к сексологу и какую помощь он может оказать.

Самые частые причины для обращения к сексологу:

Недовольство собственной физиологией. Проблемы с физиологией могут возникать как у мужчин, так и у женщин. Мужчины часто беспокоятся из-за недостаточной эрекции или её отсутствия. Женщины могут испытывать сложности с физическим возбуждением и нехватку смазки, что делает секс болезненным и неприятным. Партнёры могут также быть недовольны своей внешностью в целом, например, комплексовать из-за возрастных изменений или лишнего веса.

Коррекция таких состояний иногда требует совместной работы сексолога с другими специалистами, например, урологом или гинекологом. Сексолог может оценить как психологические, так и органические причины проблемы и при необходимости направить на дополнительное обследование.

Недовольство физиологией партнёра. Поводом для обращения к сексологу может стать неудовлетворённость не только собственной физиологией, но и телом партнёра. Важно определить, действительно ли проблема связана с партнёром, или же дело во внутренних причинах, которые человек не хочет признавать и пытается переложить ответственность на другого.

Психоэмоциональные проблемы. Проблемы в сексе часто связаны не с физическими возможностями партнёров, а с их психоэмоциональным состоянием. Разногласия и недостаток взаимопонимания в паре приводят к снижению сексуальной активности и не позволяют получать удовольствие, как раньше. Это может произойти в любых отношениях, когда заканчивается действие гормонов, отвечающих за страсть. Обычно это происходит через 3–18 месяцев после начала отношений.

«Отмечу, что разные пары воспринимают это по-разному. Одни концентрируются на духовной стороне отношений, восхищаются возросшим уровнем доверия и тем, как сильно породнились с возлюбленным, спокойно принимая тот факт, что сексуальная жизнь стала не такой яркой. Другие не готовы мириться со „скучным“ сексом, поэтому угасание становится для их отношений настоящим вызовом», — объясняет врач-сексолог.

Другие причины. Причины, по которым люди могут быть недовольны своей интимной жизнью, не ограничиваются тремя основными факторами. Часто они наслаиваются друг на друга, делая ситуацию более запутанной. Однако, несмотря на сложность ситуации, всегда есть возможность разобраться в ней.

Если в отношениях возникает недовольство сексуальной жизнью, это может привести к появлению «бреши». «Брешь» — это пустота, а природа стремится заполнить пустоты. Поэтому рано или поздно в отношениях может появиться кто-то третий, как в психологическом, так и в физическом плане.

Поэтому так важно не игнорировать проблему и не оправдывать её словами «так у всех», а активно заниматься её решением и обратиться за помощью к специалисту.