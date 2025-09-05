Пятница, 5 сентября, 2025
Врач назвал симптомы, при которых нужно сразу обратиться к психиатру

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Тревожные расстройства и депрессия — одни из самых распространённых психических заболеваний, с которыми сталкиваются люди по всему миру. По данным ВОЗ, сегодня от психоэмоциональных нарушений страдают более миллиарда человек. Специалисты рассказали «Парламентской газете», как понять, что человеку нужна помощь, и куда обращаться.

Тревожность и депрессия: глобальная проблема

ВОЗ в своих докладах «Психическое здоровье в современном мире» и «Атлас психического здоровья 2024 года» отмечает, что за последние десять лет число людей с психическими расстройствами росло быстрее, чем население планеты. Всего, по данным организации, это 1,095 миллиарда человек, или 14% жителей Земли. Чаще всего такие нарушения диагностируют у женщин, хотя тревога и депрессия распространены среди всех. Эти заболевания являются второй по значимости причиной инвалидности и одной из главных причин потери здоровых лет жизни.

Ещё одна тревожная тенденция, на которую обратили внимание исследователи, — рост самоубийств. Так, в 2021 году ушли из жизни 727 тысяч человек. Среди молодёжи это и вовсе главная причина смертности.

Когда бить тревогу

Психиатр и психотерапевт Алексей Казанцев подтверждает: пациентов с различными видами тревожных и депрессивных расстройств становится всё больше. По его словам, это во многом связано с общей напряжённой ситуацией в мире, включая экономическую.

Врач предостерегает от самодиагностики: «Многие, особенно молодые люди, начитавшись в интернете, начинают «примерять» на себя диагнозы вроде биполярного расстройства или панических атак. Такое поведение — это уже первый сигнал, что с психоэмоциональным состоянием что-то не так». Казанцев советует не строить догадки и не заниматься самолечением, а сразу обратиться к специалисту, особенно если тревога стала постоянной или возникает на пустом месте. Если вы заметили такие признаки у своих близких, стоит обратить на них внимание — возможно, им тоже нужна помощь.

Как получить помощь

Начинать следует с консультации у психотерапевта, который может не только назначить медикаменты, но и провести психотерапевтические сеансы. Казанцев рекомендует внимательно подходить к выбору специалиста: стоит изучить отзывы, проверить наличие лицензии и действующих сертификатов у клиники и врача.

Если вам назначают лекарства, не ждите мгновенного эффекта. Антидепрессанты имеют накопительное действие, и результат появится со временем. Крайне важно не прерывать приём медикаментов самостоятельно: резкая отмена может привести к «синдрому отмены», который резко ухудшит ваше состояние, вернув его к начальной точке или даже сделав хуже.

Помочь себе можно и самому

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина рассказала о других важных симптомах, которые нельзя игнорировать: беспокойство, нарушения сна и навязчивые мысли.

«Не нужно этого стесняться, организму просто нужна помощь. Иначе нервное перенапряжение может вызвать физические симптомы — головные боли, проблемы с желудком», — объяснила она.

Соломатина также отметила, что важную роль играет настрой самого человека. Здоровый сон, физические нагрузки и нормальный режим дня — всё это помогает улучшить состояние. Иногда полезно сменить род деятельности или найти новое хобби. По её мнению, волонтёрство, например, даёт человеку ощущение причастности и возможность помочь другим, что в свою очередь помогает справиться со своими страхами и беспокойством.

Отметим, что депрессия — это заболевание, помочь при котором может только врач. Не пытайтесь решить проблему, прочитав рекомендации в интернете. Это не поможет, а вероятно, сделает только хуже. Обращайтесь к врачу!!! 

