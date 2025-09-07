Воскресенье, 7 сентября, 2025
Врач Гинзбург назвал гарниры, которые замедляют старение и снижают уровень холестерин

Анастасия Мериакри
Фото: freepik.com

Чтобы сохранить здоровье и молодость организма, важно правильно выбрать продукты. Они должны медленно усваиваться, содержать пищевые волокна или клетчатку. Эти условия в особенности необходимо соблюдать после 50 лет, когда метаболизм замедляется, пищеварение становится более капризным. О том, какие гарниры помогут сохранить бодрость и здоровье, замедлить процессы старения, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург изданию «Вечерняя Москва».

Гречневая каша

Гречневая крупа заслуженно считается одним из самых полезных гарниров. В отличие от быстрых углеводов, гречка усваивается организмом постепенно, не создавая резких скачков сахара в крови. Что играет важную роль для людей в возрасте, когда поджелудочная железа уже не справляется с нагрузками с прежней легкостью.

Пищевые волокна гречневой крупы, словно природный регулятор обмена веществ, помогают организму правильно перерабатывать питательные вещества и предотвращают развитие метаболического синдрома, который является причиной диабета, проблем с сердцем и сосудами.

«Большое количество пищевых волокон в гречке помогает поддерживать нормальный обмен веществ, препятствовать развитию этих болезней и замедлять процессы старения», — отметил Михаил Гинзбург.

Перловка

Перловка по сравнению с другими гарнирами содержит огромное количество растворимой клетчатки, которая выводит лишний холестерин из организма, не давая ему поступать в кровь. Периодическое употребление перловки помогает «обновить» сосуды и снизить риск инфарктов и инсультов.

Кроме того, по словам диетолога, перловка избавляет от чувства голода.

Овощи на пару

Овощи, приготовленные на пару, в наибольшей степени сохраняют свои полезные вещества и легко усваиваются организмом. Клетчатка, содержащаяся в овощах, очищает кишечник, нормализует микрофлору и улучшает общее самочувствие. А антиоксиданты помогают защитить клетки от преждевременного старения и сохранить кожу упругой и здоровой.

От каких продуктов стоит отказаться после 50

Михаил Гинзбург посоветовал исключить из своего рациона белый рис, картофель и макароны всем, кто старше 50 лет. Данные продукты содержат быстрые углеводы, которые мгновенно повышают уровень глюкозы в крови. Организм не успевает справиться с такой нагрузкой, и нарушается обмен веществ.

