Врач назвал четыре симптома, с которыми срочно нужно обратиться к врачу

Развитие сердечной недостаточности можно распознать по четырем основным признакам. О них рассказал глава кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии университетской клиники Лилля, профессор Николя Ламблен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Le Figaro.

Один из главных — одышка, которую многие люди часто даже не воспринимают всерьёз. Пациенты не всегда сообщают о ней врачу, а если и говорят, то получают ответ, что все в норме.

Между тем, задыхаться для человека совсем ненормально. Сначала дышать становится трудно при подъёме на четвёртый этаж, затем одышка появляется в состоянии покоя.

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Ещё один признак — набор веса, вызванный задержкой жидкости в организме.

Также на болезнь может указывать внезапная усталость. Не та, что человек чувствует в конце дня, а возникающая вдруг, от малейшего усилия.

Ещё один признак — отёки нижних конечностей, в частности, лодыжек и голеней. Они появляются из-за того, что почки, не получая необходимого количества крови, начинают компенсировать нехватку за счет реабсорбции воды и соли.