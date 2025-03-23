Врач назвал 9 способов, как преодолеть бессонницу

Каждый человек знает, что такое бессонница, это расстройство сна рано или поздно приходит к каждому из нас. Поэтому важно разобраться, что с ней можно сделать. О том как справиться с бессонницей рассказала рязанский медицинский психолог Светлана Симонова. Советы публикует группа «Рязанский госпиталь для ветеранов войн» ВКонтакте.

Есть множество практик для борьбы с бессонницей. По мнению психолога наиболее эффективны следующие: