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Медицина

Врач назвал 9 способов, как преодолеть бессонницу

Анастасия Мериакри

Каждый человек знает, что такое бессонница, это расстройство сна рано или поздно приходит к каждому из нас. Поэтому важно разобраться, что с ней можно сделать. О том как справиться с бессонницей рассказала рязанский медицинский психолог Светлана Симонова. Советы публикует группа «Рязанский госпиталь для ветеранов войн» ВКонтакте.

Есть множество практик для борьбы с бессонницей. По мнению психолога наиболее эффективны следующие:

  1. Придерживаться режима: ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время. 
  2. Исключить дневной сон. Краткосрочный отдых может быть полезен, но при нарушениях сна он мешает. 
  3. Использовать кровать только для сна. Если читать, смотреть телевизор и говорить по телефону в кровати, сон будет ассоциироваться с переживаниями и тревогой. 
  4. Избегать нервного возбуждения за час до отхода ко сну. В это время лучше всего не будоражить себя, а сделать что-то расслабляющее или скучное. 
  5. Разобраться со своим «временем для волнения». Планирование дел и обдумывание произошедшего сегодня лучше завершить за три часа до сна. 
  6. Справляться с чувствами. Если за несколько часов записать в дневник все эмоции, то перед сном они не будут беспокоить. 
  7. Отказаться от питья и тяжелой пищи перед сном. Это может мешать уснуть и спокойно спать. 
  8. Не заставлять себя уснуть. Это вызывает беспокойство. Намного полезнее перестать пытаться уснуть, как ни странно, это работает гораздо лучше. 
  9. Избавиться от охранительного поведения. Не нужно проверять, закрыта ли дверь, считать до 100, не двигаться. Лучше сделать так, чтобы часов не было видно из кровати, и убрать подальше телефон.

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