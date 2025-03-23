Врач назвал 9 способов, как преодолеть бессонницу

Каждый человек знает, что такое бессонница, это расстройство сна рано или поздно приходит к каждому из нас. Поэтому важно разобраться, что с ней можно сделать. О том как справиться с бессонницей рассказала рязанский медицинский психолог Светлана Симонова. Советы публикует группа «Рязанский госпиталь для ветеранов войн» ВКонтакте.
Есть множество практик для борьбы с бессонницей. По мнению психолога наиболее эффективны следующие:
- Придерживаться режима: ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время.
- Исключить дневной сон. Краткосрочный отдых может быть полезен, но при нарушениях сна он мешает.
- Использовать кровать только для сна. Если читать, смотреть телевизор и говорить по телефону в кровати, сон будет ассоциироваться с переживаниями и тревогой.
- Избегать нервного возбуждения за час до отхода ко сну. В это время лучше всего не будоражить себя, а сделать что-то расслабляющее или скучное.
- Разобраться со своим «временем для волнения». Планирование дел и обдумывание произошедшего сегодня лучше завершить за три часа до сна.
- Справляться с чувствами. Если за несколько часов записать в дневник все эмоции, то перед сном они не будут беспокоить.
- Отказаться от питья и тяжелой пищи перед сном. Это может мешать уснуть и спокойно спать.
- Не заставлять себя уснуть. Это вызывает беспокойство. Намного полезнее перестать пытаться уснуть, как ни странно, это работает гораздо лучше.
- Избавиться от охранительного поведения. Не нужно проверять, закрыта ли дверь, считать до 100, не двигаться. Лучше сделать так, чтобы часов не было видно из кровати, и убрать подальше телефон.