Врач Наталья Шлычкова рассказала, какие лекарства взять с собой на морской отдых с детьми

Отдых с детьми на море может принести сложности, с которыми ранее не встречались молодые родители, и к ним нужно быть готовым. Надо не забыть взять для ребенка купальные принадлежности, солнцезащитные средства и многое другое… Какие еще лекарства необходимы для спокойного морского отдыха с малышом? Что положить в аптечку, рассказала заместитель главного врача по медицинской части Рязанской областной станции скорой помощи Наталья Шлычкова.

«С серьезными проблемами – сразу к врачу. От мелких неприятностей спасет продуманная аптечка», — сразу уточняет врач.

Из медицинских препаратов на отдых с собой следует взять обезболивающие и жаропонижающие, антигистаминные препараты для борьбы с аллергическими реакциями, средства от диареи, препараты для восстановления водно-солевого баланса. Не забудьте средства для обработки царапин, антисептики, пластыри, включая водостойкие, бинты и марлевые повязки для перевязки более крупных ран.

Конечно, не обойтись без средств от солнечных ожогов: солнцезащитный крем с высоким SPF, обязательно для детей, крем после загара для успокоения кожи после солнечных лучей. Положите спрей или крем от комаров и других насекомых, антигистаминные мази для облегчения зуда от укусов.

Индивидуальные лекарства: в аптечке должны быть препараты, которые принимает ребенок на постоянной основе. А кроме того, медицинские приборы, которые могут понадобиться в случае хронических заболеваний, например, ингаляторы для астматиков.