Среда, 28 июня, 2023
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Врач Наталья Никитина рассказала о риске развития рака лёгких при курении

Татьяна Проводина
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Причина каждого типа рака легких неизвестна. Но известно, что многие факторы риска могут привести к раковым изменениям клеток. Курение является основной причиной рака легких. Рак легких — это тип рака, который берет начало в легких. Легкие представляют собой два губчатых органа в груди. Эти органы поглощают кислород с помощью вдоха и выделяют углекислый газ с помощью выдоха.

Примерно 80% смертей от рака легких, причиной которой являлось курение. Но больше всего было вызвано пассивным курением. Рак легких как причина смерти опережает рак толстой кишки, предстательной железы, яичников и молочной железы, даже вместе взятые.

Чем дольше вы курите, тем увеличивается риск получить рак легких. Аналогичное соотношение с количеством выкуренных сигарет. Если вы бросите курить даже после многих лет курения, вы можете значительно снизить вероятность развития рака легких.

Курение, безусловно, является наиболее важным фактором риска развития рака легких, но часто взаимодействует с другими факторами. Курильщики, подвергающиеся воздействию других факторов риска, таких как радон и асбест, подвергаются еще большему риску. Врачи считают, что механизм возникновения рака от курения заключается в повреждении клеток, выстилающих легкие.

Во вдыхаемом сигаретном дыме полно канцерогенных агентов. Практически сразу начинаются патологические изменения в легочной ткани. Изначально организм пытается самостоятельно исправить эти повреждения. Но при повторном воздействии нормальные клетки повреждаются все больше. При длительном курении клетки перестают нормально работать, в конечном итоге может развиваться рак.

Лучший способ предотвратить заболевание — это, по возможности, избегать его основных причин или факторов риска. Не курите и избегайте вдыхания сигаретного дыма!

Заведующий отделом, врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Никитина Наталья Сергеевна

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