Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал «Москве 24», какие заболевания обостряются в жаркую погоду. Прежде всего это сердечно-сосудистые и кожные заболевания, а также болезни почек.

При жаре нагрузка на сердце возрастает, так что особенно опасна такая погода для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, – сказал врач. Он пояснил, что организм старается охладиться за счёт потоотделения и активизации сердечной деятельности. Кровообращение ускоряется и отводит от кожи тепло, при этом сердце испытывает серьёзную нагрузку. Это может спровоцировать сердечную недостаточность и гипертоническую болезнь, а также инсульт и инфаркт.

Алексей Хухрев: «Выросла нагрузка, соответственно, где тонко, там и рвётся»

Кожные проблемы могут появиться в жару из-за обильного потоотделения. А лучи солнца могут стать причиной розацеа и дерматозов, – сообщил терапевт.

Врач рекомендует в жару пить достаточно жидкости, особенно людям с заболеваниями почек. Объём выпиваемой в день жидкости должен составлять не меньше полутора литров. В жаркую погоду нужно меньше времени проводить на солнце, особенно в солнцепёк — с 11 до 16 часов. Самые жаркие часы лучше провести в тени. Также специалист напомнил о необходимости приёма назначенных препаратов.

Утолять жажду в жару лучше всего обычной столовой водой. Об этом ранее напомнила диетолог Елена Соломатина. Сахар в сладкой газировке провоцирует ещё большую жажду. Такие напитки могут вызвать раздражение слизистой ЖКТ, – пояснила специалист.