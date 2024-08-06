Вторник, 6 августа, 2024

Врач Мясников дал простой и эффективный совет для борьбы с депрессией

Автор: 7info7

Опубликовано

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников предложил эффективный способ борьбы с депрессией, не прибегая к лекарственным препаратам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, даже небольшая физическая нагрузка способна значительно улучшить состояние пациентов с депрессией. Врач ссылается на исследования, которые подтверждают, что ходьба, бег, танцы, йога, силовые тренировки оказывают на организм эффект, аналогичный антидепрессантам и когнитивно-поведенческой терапии.

«Недавний мета-анализ 218 рандомизированных испытаний показывает, что даже легкая и умеренная физическая активность может улучшить состояние пациентов с депрессией»,  — объяснил врач.

Физическая активность не только помогает справиться с депрессией, но и укрепляет здоровье в целом.

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