Врач Мясников дал простой и эффективный совет для борьбы с депрессией

Известный врач и телеведущий Александр Мясников предложил эффективный способ борьбы с депрессией, не прибегая к лекарственным препаратам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, даже небольшая физическая нагрузка способна значительно улучшить состояние пациентов с депрессией. Врач ссылается на исследования, которые подтверждают, что ходьба, бег, танцы, йога, силовые тренировки оказывают на организм эффект, аналогичный антидепрессантам и когнитивно-поведенческой терапии.

«Недавний мета-анализ 218 рандомизированных испытаний показывает, что даже легкая и умеренная физическая активность может улучшить состояние пациентов с депрессией», — объяснил врач.

Физическая активность не только помогает справиться с депрессией, но и укрепляет здоровье в целом.