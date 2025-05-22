Врач Михалёва объяснила, чем опасен чай в пакетиках

Пакетированный чай не представляет угрозы для здоровья, если речь идёт о натуральной продукции без добавок. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева.

По её словам, сырьё для пакетированного чая обычно менее качественное — это мелкоизмельчённые части чайного листа, которые остаются при производстве рассыпного чая. Такой напиток уступает по вкусу и аромату более дорогим сортам.

— Если вы действительно цените вкус чая, лучше отдавать предпочтение листовому, — подчеркнула эксперт.

Настороженность должны вызывать пакетированные чаи с ароматизаторами, вкусовыми добавками и особенно красителями. Эти компоненты хоть и разрешены к использованию в России, могут спровоцировать аллергию или проблемы с пищеварением у чувствительных людей.

— Добавление красителей говорит о крайне низком качестве сырья. Такие вещества могут вызвать раздражение желудка, аллергические реакции, — уточнила Михалева.

Она посоветовала обращать внимание на признаки, указывающие на наличие красителей: если напиток моментально окрашивает воду в тёмный цвет, а на стенках чашки остаётся трудноудаляемый налёт — стоит задуматься о его составе.

Врач добавила, что налёт возможен даже при заваривании качественного чая, если напиток долго стоял. Но если он образуется сразу после употребления, речь, скорее всего, о красящих добавках.