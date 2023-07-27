Врач Малиновская рассказала, как вишнёвая наливка помогает бороться с последствиями COVID-19

В борьбе с последствиями перенесённого коронавируса может помочь вишня. Ягоду рекомендуется использовать в свежем виде, делать компоты, джемы, алкогольную наливку. При употреблении последней нужно знать меру, рассказала врач-физиотерапевт Видновской РКБ Светлана Малиновская интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, обыкновенная вишня содержит значительное количество веществ, которые снижают свертываемость крови, мешают образованию тромбов.

Тромбоз — одно из самых опасных последствий перенесённого коронавируса. При тромбозе в каком-либо отделе сердечно-сосудистой системы возникает сгусток крови — тромб. Часть способна оторваться и начать миграцию по организму человека.

При попадании тромба в сосуды сердца, может развиться инфаркт, в артерии головы — инсульт. В кишечнике тромб вызывает некроз кишки, в руках и ногах — гангрену.

При отрыве тромба в ногах, он может попасть в лёгочные артерии, вызвав тяжёлую сердечно-лёгочную недостаточность, которая часто приводит к смерти.