Врач Лебедев назвал костромичам первые симптомы «омикрона»

Главврач Шарьинской окружной больницы Михаил Лебедев рассказал об отличительных признаках «омикрона», пишет Призыв.

Медик уточнил, что штамм похож на типичное острое респираторное заболевание, при котором у пациентов наблюдается боль в горле, чихание и насморк. Последний из этих симптомов обычно появляется в первую очередь.

«В большинстве случаев не отмечается потеря обоняния, однако у некоторых наблюдается ларингит с изменением голоса», – отметил Лебедев.

При этом при омикроне редко наблюдается поражения легких.