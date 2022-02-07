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Понедельник, 7 февраля, 2022

Врач Лебедев назвал костромичам первые симптомы «омикрона»

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Врач Лебедев назвал костромичам первые симптомы «омикрона»

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Главврач Шарьинской окружной больницы Михаил Лебедев рассказал об отличительных признаках «омикрона», пишет Призыв.

Медик уточнил, что штамм похож на типичное острое респираторное заболевание, при котором у пациентов наблюдается боль в горле, чихание и насморк. Последний из этих симптомов обычно появляется в первую очередь.

«В большинстве случаев не отмечается потеря обоняния, однако у некоторых наблюдается ларингит с изменением голоса», – отметил Лебедев.

При этом при омикроне редко наблюдается поражения легких.

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