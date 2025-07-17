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Экология, природа, животные

Врач Лапа: комары этим летом особенно агрессивны и опасны

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Аллерголог, иммунолог и терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что в этом году комары особенно агрессивны.

«У многих людей наблюдается аллергия на укусы комаров. Кроме того, не исключены риски заражения инфекциями, так как насекомые могут сесть на загрязнённую поверхность, а затем через кровь передать человеку возбудителей различных заболеваний», — предупредила она.

По словам специалиста, комары особенно быстро размножаются в сырую и влажную погоду, преимущественно в лесах, парках и на участках с неровным рельефом.

«Как только возвращается засуха — комаров становится меньше. Но важно защищаться: не оставлять открытые участки тела и по возможности носить одежду тёмного цвета, потому что светлая ткань притягивает насекомых, словно открытая кожа», — объяснила Лапа.

Если избежать укусов всё же не удалось, врач рекомендует обрабатывать места укусов минеральной водой — это поможет уменьшить раздражение.

Ранее эксперты предупредили о нашествии комаров и мошек на территории Рязанской области. Стоит отметить, что на этой неделе кровососов в Рязани реально стало больше. 

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