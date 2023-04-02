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Воскресенье, 2 апреля, 2023
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Врач Куприна назвала болезни, о которых вы узнаете, когда их поздно лечить

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Терапевт Светлана Куприна назвала изданию E1.RU шесть болезни, о которых вы узнаете, когда их поздно лечить.

По ее словам, подобные заболевания называют «тихими убийцами».

«В числе чемпионов среди рассматриваемой группы заболеваний — гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, остеопороз, жировой гепатоз», — пояснила Куприна.

Медик отметила, что все они поддаются контролю в случае своевременной диагностики и выполнения рекомендаций лечащего врача.

Также в этот список, как уточнило издание, что вошла хроническая обструктивная болезнь легких.

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