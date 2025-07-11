Длительное нахождение под потоком тёплого воздуха от вентилятора может привести к обезвоживанию организма, что опасно для здоровья. Об этом рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин в интервью изданию «Абзац».

«Когда вентилятор гоняет тёплый воздух, кожа, как и лёгкие, начинает активно испарять влагу. Это приводит к обезвоживанию, что чревато развитием критических состояний. В жару обостряются все хронические заболевания. Лучше всего находиться в помещении с кондиционером или в тени рядом с водоёмом», — пояснил эксперт.

По словам Кабычкина, адаптация к жаре у каждого человека индивидуальна и зависит от физиологических особенностей. Именно поэтому важно соблюдать подходящий температурный и водно-солевой режим.

Дополнительную рекомендацию дал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. Он подчеркнул, что в период сильной жары следует снизить сексуальную активность, так как она может создать дополнительную нагрузку на сердце и быть опасной, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.